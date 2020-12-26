ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ فيروسات: أعراض كورونا قد لا تظهر على بعض الناس

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:21 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قال الدكتور أيمن الشبينى، أستاذ علم الفيروسات والبكتيريا بجامعة زويل، إن أعراض الموجة الثانية لفيروس كورونا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تجاوزت 20 عَرَضًا، وعلى رأسها "السعال الجاف، الصداع الشديد، التهاب العضلات"، لافتا إلي أن الأعراض قد لا تظهر على بعض الناس، مثل لاعبي الكرة الذين يُفاجأون قبل المباريات بإصابتهم بالصدفة دون ظهور أعراض.

وأوضح "الشبينى" خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان مقدم برنامج "حديث القاهرة" والمذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن أهم أسباب هذه الأعراض لفيروس كورونا المستقبلات الخاصة بالفيروس ولديه أعراض متعددة نتيجة ارتباطه بالمستقبل ولتفاعل الجهاز المناعى.

وأشار إلى أن تفاعل الفيروس وارتباطه بجسم الإنسان وحدوث العدوى يمتلك أشواكًا ولابد من وجود مستقبل لدخول الخلية، لافتا إلى وجود مستقبلات موجودة فى القلب، الكبد ، الجهاز الهضمى ، الرئة، وأن الفيروس نتيجة ارتباطه بالمستقبل يمكن أن يسبب تلفًا بالشعيرات الدموية، ووجود التهابات فى الجلد أحيانًا، وظهور أعراض القيء والإسهال .

ولفت إلى أن فيروس كورونا يدخل عن طريق 3 جهات الأنف ، الفم ، العين ويبدأ عن طريق الحنجرة والجهاز التنفسى أو الهضمى وذلك عن طريق بلع سوائل ملوثة.

وتابع  أستاذ علم الفيروسات والبكتيريا، أن  أخطر الأعراض الذى يقتحم الرئة خاصة أن هذا المستقبل يساعده فى التعرف على الخلية وبمجرد دخوله يبدأ ينتشر ويتكاثر ويتلف الخلية ، وطالب بمنع شراء الأطعمة السريعة من الخارج تجنباً لانتقال عدوى فيروس كورونا ، لافتاً إلى أن الأطعمة التى تتعرض للسخونة أو الغليان تقضى تماماً على فيروس كورونا. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ضعيفة أو نشطة.. طبيب يتوقع ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا.. فيديو

تترك أثرا كبيرا بعد الشفاء.. أستاذ فيروسات يكشف أعراضا جديدة لفيروس كورونا

العلماء يحددون 7 أشكال مختلفة من فيروس كورونا

على القلب والكلى وأعضاء أخرى.. دراسة تكشف مضاعفات فيروس كورونا

أستاذ فيروسات: اختبار كورونا والمسحة يمكن أن يخطئوا في هذه الحالات.. فيديو

أعراض جديدة.. عادل خطاب: يجب التعامل مع دور البرد وإنفلونزا على أنه إصابة بكورونا .. فيديو

ترشيحاتنا

خاص .. فرانس فوتبول تحسم جدل رحيل محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان

شيك بـ 10 ملايين دولار .. زوجة نجل القرضاوي تكشف كيف هرب من مصر إلى تركيا .. فيديو

محافظ الغربية يقرر غلق الأسواق اليومية شهرًا لمواجهة كورونا

رسالة مهمة من محمد الباز بشأن تأجيل الدراسة والامتحانات | فيديو

طريقة تحضير عجينة القطايف اللبنانية

وزير التعليم العالي: 65% نسبة إشغال أسِرَّة المستشفيات الجامعية بحالات كورونا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دينا فؤاد تحتفل بنجاح "جمال الحريم" مع صناع العمل.. صور

بديل للمضاد الحيوي .. 3 مكونات طبيعية لتقوية المناعة والحماية من البرد

دليل بصري.. أخصائية أورام تكشف عن علامة تحذيرية تشير إلى الإصابة بسرطان الأمعاء