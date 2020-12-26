أستاذ فيروسات: أعراض كورونا قد لا تظهر على بعض الناس

قال الدكتور أيمن الشبينى، أستاذ علم الفيروسات والبكتيريا بجامعة زويل، إن أعراض الموجة الثانية لفيروس كورونا ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، تجاوزت 20 عَرَضًا ، وعلى رأسها "السعال الجاف، الصداع الشديد، التهاب العضلات"، لافتا إلي أن الأعراض قد لا تظهر على بعض الناس ، مثل لاعبي الكرة الذين يُفاجأون قبل المباريات بإصابتهم بالصدفة دون ظهور أعراض .





وأوضح "الشبينى" خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان مقدم برنامج "حديث القاهرة" والمذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن أهم أسباب هذه الأعراض لفيروس كورونا المستقبلات الخاصة بالفيروس ولديه أعراض متعددة نتيجة ارتباطه بالمستقبل ولتفاعل الجهاز المناعى.





وأشار إلى أن تفاعل الفيروس وارتباطه بجسم الإنسان وحدوث العدوى يمتلك أشواكًا ولابد من وجود مستقبل لدخول الخلية، لافتا إلى وجود مستقبلات موجودة فى القلب، الكبد ، الجهاز الهضمى ، الرئة، وأن الفيروس نتيجة ارتباطه بالمستقبل يمكن أن يسبب تلفًا بالشعيرات الدموية، ووجود التهابات فى الجلد أحيانًا، وظهور أعراض القيء والإسهال .





ولفت إلى أن فيروس كورونا يدخل عن طريق 3 جهات الأنف ، الفم ، العين ويبدأ عن طريق الحنجرة والجهاز التنفسى أو الهضمى وذلك عن طريق بلع سوائل ملوثة.





وتابع أستاذ علم الفيروسات والبكتيريا، أن أخطر الأعراض الذى يقتحم الرئة خاصة أن هذا المستقبل يساعده فى التعرف على الخلية وبمجرد دخوله يبدأ ينتشر ويتكاثر ويتلف الخلية ، وطالب بمنع شراء الأطعمة السريعة من الخارج تجنباً لانتقال عدوى فيروس كورونا ، لافتاً إلى أن الأطعمة التى تتعرض للسخونة أو الغليان تقضى تماماً على فيروس كورونا.