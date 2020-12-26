الأوقاف: إنهاء خدمة إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية

أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم السبت، خدمة أحمد محمد إبراهيم سعد سراج – إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية.





واكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الدقهلية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.





اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت، تكليف سوزان سمير جمعة محمد بتسيير أعمال الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني ، ووليد محمد طه بحيري – تكليفه أيضا بتسيير أعمال الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية، وذلك في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الأوقاف.





وقال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إن رسالتنا الدعوية على عدة ثوابت ومرتكزات أساسية أولها : السماحة والتيسير فالفقه عند أهل العلم التيسير بدليل، والفقه هو التيسير من ثقة ، حيث قال تعالى: ” يُرِيد اللَّه بِكُمْ الْيُسْر وَلَا يُرِيد بِكُمْ الْعُسْر” (البقرة : 185) ، ويقول سبحانه : ” وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ” (الحج : 78) .



