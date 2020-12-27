غرفة عمليات في نقابة الصحفيين بالإسكندرية لمجابهة كورونا

عقد مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية ، برئاسة فكرى عبد السلام نقيب الصحفيين بالإسكندرية، أمس السبت، اجتماعا طارئا، في ظل جائحة كورونا وتزايد إعداد الاشتباه والإصابة بالفيروس.





واستعرض المجلس خلال الجلسة جهود أعضاء المجلس في مواجهة الجائحة وتوفير الخدمات الطبية للصحفيين وأسرهم، حيث قرر المجلس تشكيل غرفة عمليات مستمرة من كافة أعضاء المجلس برئاسة النقيب، لمتابعة حالات الاشتباه والإصابة وذلك بالتنسيق مع كافة المسئولين عن الصحة بالإسكندرية.





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وقد اتفق النقيب فكرى عبد السلام مع الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، على توفير الخدمة الطبية للزملاء الصحفيين في الحالات الحرجة، في حضور عمرو حافظ وكيل النقابة الفرعية والسيد سعيد سكرتير عام النقابة الفرعية.





وكلف المجلس عمرو حافظ وهدى الساعاتي، عضو مجلس النقابة الفرعية، بمتابعة حالات الزملاء الصحفيين وأسرهم من خلال غرفة العمليات، على أن يكون التنسيق للحالات التي أجرت تحاليل وأشعة، التي تثبت الإصابة بالفيروس.





وتمكن فكرى عبد السلام، بالتنسيق مع القنصلية الصينية، بالحصول على 8 آلاف كمامة و 165 عبوة كحول و220 جيل مطهر، وتم توزيع الكمامات على الزملاء على دفعتين بواقع 20 كمامة لكل صحفي في شهري نوفمبر وديسمبر .، بالإضافة إلى عبوتي الكحول والجيل المطهر بشكل مجاني .





كما حصل رامي يس وكيل النقابة الفرعية، على تعاقد خاص للصحفيين وأسرهم مع معمل " مبرة العصافرة" بعدد 8 أفرع بالمحافظة لإجراء التحاليل الروتينية الخاصة كورونا بتخفيض نسبة 45% وإجراء المسحة الخاصة بالفيروس بسعر 120 جنيهابدلا من 180 جنيها بخصم 600 جنيه، على إن يتم الخصم بموجب " كارنية النقابة" لكل الصحفيين وأسرهم.





كما حصل الزميل هاني العوضى، أمين صندوق النقابة الفرعية، على خصم بنسبة 30 % للتحليل الطبية من معمل " أوركيد " للصحفيين بكارنية النقابة.



