ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

غرفة عمليات في نقابة الصحفيين بالإسكندرية لمجابهة كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:18 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني
عقد مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، برئاسة فكرى عبد السلام نقيب الصحفيين بالإسكندرية، أمس السبت، اجتماعا طارئا، في ظل جائحة كورونا وتزايد إعداد الاشتباه والإصابة بالفيروس.

واستعرض المجلس خلال الجلسة جهود أعضاء المجلس في مواجهة الجائحة وتوفير الخدمات الطبية للصحفيين وأسرهم، حيث قرر المجلس تشكيل غرفة عمليات مستمرة من كافة أعضاء المجلس برئاسة  النقيب، لمتابعة حالات الاشتباه والإصابة وذلك بالتنسيق مع كافة المسئولين عن الصحة بالإسكندرية.

أقرأ أيضًا:


وقد اتفق  النقيب فكرى عبد السلام مع الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، على توفير الخدمة الطبية للزملاء الصحفيين في الحالات الحرجة، في حضور  عمرو حافظ وكيل النقابة الفرعية والسيد سعيد سكرتير عام النقابة الفرعية.

وكلف المجلس  عمرو حافظ وهدى الساعاتي، عضو مجلس النقابة الفرعية، بمتابعة حالات الزملاء الصحفيين وأسرهم من خلال غرفة العمليات، على أن يكون التنسيق للحالات التي أجرت  تحاليل وأشعة، التي تثبت الإصابة بالفيروس.

وتمكن فكرى عبد السلام، بالتنسيق مع القنصلية الصينية، بالحصول على 8 آلاف كمامة و 165 عبوة كحول و220 جيل مطهر، وتم توزيع الكمامات على الزملاء على دفعتين بواقع 20 كمامة لكل صحفي في شهري نوفمبر وديسمبر .، بالإضافة إلى عبوتي الكحول والجيل المطهر بشكل مجاني  .

كما حصل رامي يس وكيل النقابة الفرعية، على تعاقد خاص للصحفيين وأسرهم مع معمل " مبرة العصافرة" بعدد 8 أفرع بالمحافظة لإجراء التحاليل الروتينية الخاصة كورونا بتخفيض نسبة 45% وإجراء المسحة الخاصة بالفيروس بسعر 120 جنيهابدلا  من 180 جنيها بخصم 600 جنيه، على إن يتم الخصم بموجب " كارنية النقابة" لكل الصحفيين وأسرهم.

كما حصل الزميل هاني العوضى، أمين صندوق النقابة الفرعية، على خصم بنسبة 30 %  للتحليل الطبية من معمل " أوركيد " للصحفيين بكارنية النقابة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فكري عبد السلام نقيباً للصحفيين في الإسكندرية

فكرى عبد السلام نقيبا للصحفيين بالإسكندرية

في أول اجتماع لنقابة الصحفيين بالإسكندرية.. تشكيل هيئة المكتب ورامي ياسين وكيلًا للمجلس

رامي ياسين: مجلس النقابة على قلب رجل واحد من أجل خدمة الصحفيين

خلال استقباله مجلس نقابة الصحفيين.. محافظ الإسكندرية: الإعلام له عامل كبير في بناء الدولة

لبحث سبل التعاون.. رئيس الأكاديمية العربية يستقبل وفدا من نقابة الصحفيين بالإسكندرية

ترشيحاتنا

لاتعليق على أحكام القضاء.. رأي البابا تواضروس الثاني في حكم قضية سيدة الكرم..فيديو

رئيس الزمالك الجديد: لدينا تصور لحل جميع أزمات النادي وتدبير الموارد.. فيديو

حكم الشك في ترك ركعة .. رأيان للفقهاء اعرف الضوابط

الأهلي: الإعلان عن مصير بادجي خلال 48 ساعة

نور: مسلسل جمال الحريم زود بعدي عن عالم الجن والعفاريت

بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات عرضت هنا شيحة للانتقاد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوانين ايفل.. أشهر 10 مقولات لساحر الحديد مؤسس أشهر برج في العالم

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة

يزيد من الرغبة الجنسية.. 7 فوائد للجسم عند تناول الرمان