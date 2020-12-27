تجديد حبس عصابة انتحلت صفة رجال الشرطة لسرقة المواطنين بقصر النيل

قرّر قاضى المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل، تجديد حبس، عناصر تشكيل عصابي، 15 يوما على التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة بدائرة قسم شرطة قصر النيل.





وكانت قد قررت جهات التحقيق، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 أيام على التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة بدائرة قسم شرطة قصر النيل.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عنهم.





وكان قد نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصصوا فى النصب والاحتيال على المواطنين، بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، حيث تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق التى أصدرت قرارها المتقدم.





وتبلغ للمقدم حسام عشماوي رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، من مواطن مقيم بالجيزة قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم تعرف على أحد الأشخاص ادعى أنه يمتلك شققا للإيجار وعرض عليه اصطحابه لمعاينتها.





وأثناء ذلك فوجئ بآخرين يستقلان سيارة أجرة، وقاموا باصطحابه عنوة داخل السيارة وتفتيشه عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة، والاستيلاء منه على هاتفه المحمول - ساعة يد - مبلغ مالى ثم أطلقوا سراحه بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ٣ أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الجيزة.





وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارة أجرة والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.





وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، تم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول وساعة اليد "المستولى عليهما"، وكذا مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.





باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



