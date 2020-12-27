الشاعرة منة عدلي القيعي: مستعدة أكتب أغنية لحمو بيكا

قالت الشاعرة منة عدلي القيعي، إن الإعلانات معظمها يتجه للأغنية، قالت الشاعرة منة عدلي القيعي، إن الإعلانات معظمها تتجه للأغنية، وكان ذلك سبب دخولها مجال الإعلانات، فأسلوب "الحِكم" فى الأغاني وتحديدا الشعبي، اتبعته في الإعلانات، حتى قبل المهرجانات التى شاركت فيها، فكانت تحب حسن الأسمر والشيخ امام، وعدوية.





وأضافت منة عدلي القيعي، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، أن الغناء الشعبي به مساحة للحديث عن أى شيء بشكل غير ركيك، فأى كلام يقال فى الشعبي يكون "محسوس".





وتابعت: "شخصيتي اجتماعية، وأختلط بالناس، والكلام الذى أكتبه أتعلمه من الشارع، بخلاف أننى فضولية، وأحاول أسأل أسئلة شخصية مع الأشخاص الذين أتحدث معهم، فبدايتى كانت مع يا دنيا علمينى ماتعلميش علينا، مع حسن الشافعى، وهو من أدخلنى هذا المجال، وأقوى كارت فى مصر، لمحمد رمضان، وأغنية لتامر حسنى ونانسى عجرم، ثم أغنية عن اللاعب مؤمن زكريا، واغنية مهرجان القاهرة لتامر حسنى، وأغنية دقى يا مزيكا، فى مهرجان الجونة، وتتر ختم النمر، فأنا أعتبر نفسى محظوظة".



وأردفت: أفضل أن يأتى لى اللحن، لوضع عليه الكلمات، فالموضوعات والأفكار تأتى فى رأسى حينما أسمع اللحن، مضيفة أن بعض الشاعرات الغنائيات وجدن صعوبات فى استمرارهن فى هذا المجال.





وعن المهرجانات الشعبية، قالت منة: أنا ضد ثقافة المنع، فمغنى مثل حمو بيكا، الناس تسمعه، وإذا جاءت لى فرصة لأن أكتب له أغنية بطريقة مختلفة، سأفعل ذلك.