ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الشاعرة منة عدلي القيعي: مستعدة أكتب أغنية لحمو بيكا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:43 ص
الشاعرة منة عدلي
الشاعرة منة عدلي القيعي
Advertisements
قسم التوك شو
قالت الشاعرة منة عدلي القيعي، إن الإعلانات معظمها يتجه للأغنية،  قالت الشاعرة منة عدلي القيعي، إن الإعلانات معظمها تتجه للأغنية، وكان ذلك سبب دخولها مجال الإعلانات، فأسلوب "الحِكم" فى الأغاني وتحديدا الشعبي، اتبعته في الإعلانات، حتى قبل المهرجانات التى شاركت فيها، فكانت تحب حسن الأسمر والشيخ امام، وعدوية.

وأضافت منة عدلي القيعي، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، أن الغناء الشعبي به مساحة للحديث عن أى شيء بشكل غير ركيك، فأى كلام يقال فى الشعبي يكون "محسوس".

وتابعت: "شخصيتي اجتماعية، وأختلط بالناس، والكلام الذى أكتبه أتعلمه من الشارع، بخلاف أننى فضولية، وأحاول أسأل أسئلة شخصية مع الأشخاص الذين أتحدث معهم، فبدايتى كانت مع يا دنيا علمينى ماتعلميش علينا، مع حسن الشافعى، وهو من أدخلنى هذا المجال، وأقوى كارت فى مصر، لمحمد رمضان، وأغنية لتامر حسنى ونانسى عجرم، ثم أغنية عن اللاعب مؤمن زكريا، واغنية مهرجان القاهرة لتامر حسنى، وأغنية دقى يا مزيكا، فى مهرجان الجونة، وتتر ختم النمر، فأنا أعتبر نفسى محظوظة".

وأردفت: أفضل أن يأتى لى اللحن، لوضع عليه الكلمات، فالموضوعات والأفكار تأتى فى رأسى حينما أسمع اللحن، مضيفة أن بعض الشاعرات الغنائيات وجدن صعوبات فى استمرارهن فى هذا المجال.

وعن المهرجانات الشعبية، قالت منة: أنا ضد ثقافة المنع، فمغنى مثل حمو بيكا، الناس تسمعه، وإذا جاءت لى فرصة لأن أكتب له أغنية بطريقة مختلفة، سأفعل ذلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ابنة عدلي القيعي تتعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي في أغنية حفل الافتتاح

أحمد شيبة يطرح «أشبه واحد غيري» خلال أيام

بطريقة غير مباشرة.. حمو بيكا يوجه رسالة حادة لحسن شاكوش

حمو بيكل وعمر كمال يتصدران تريند بعد خلافاتهما

ترشيحاتنا

من غدٍ | الأرصاد: موجة أمطار على البلاد 5 أيام.. وشبورة بالقاهرة

مخترع لقاح كورونا يحسم الجدل حول أعراضه الجانبية ويوجه تحذيرا لمتلقي الدواء

رسالة مهمة من محمد الباز بشأن تأجيل الدراسة والامتحانات | فيديو

القابضة: لا وقف لحركة الطيران مع أي دولة باستثناء معلني عدم استقبال الطائرات

مستشار الرئيس للصحة: هؤلاء لهم الأولوية في أخذ لقاح كورونا

بديل للمضاد الحيوي .. 3 مكونات طبيعية لتقوية المناعة والحماية من البرد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل .. أجمل 10 صور لـ يسرا اللوزى تكشف عن أنوثتها

4 حوامل بين ضحايا حادث غرق المهاجرين قبالة السواحل التونسية

بفستان فوق الركبة .. لقاء الخميسي تثير الجدل برفقة زوجها وابنها