في لفتة إنسانية.. وزيرة التضامن تقرر توفير احتياجات الطفلة رحمة وأسرتها.. اعرف التفاصيل

عرضت الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج " مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، تقريرًا حول الطفلة رحمة عاطف بنت مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، والتي تعاني من فقد في أطرافها الصناعية.





وذكرت رحمه خلال التقرير إنها لا تذهب إلى المدرسة لأنها لا تحب أن ترى أى نوع من أنواع المضايقات، لافتة إلي أنها تقوم بعمل كل شيء بنفسها وترغب أن تصبح طبيبة أطفال .

وبدورها قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إننا نتشرف بخدمة المرضى من ذوى الإعاقات، والوزارة لديها توجيهات بمساعدتهم ودمجهم في المجتمع، مؤكدة على أنه سيتم مساعدة الطفلة رحمة مساعدة كاملة عقب اجراء الفحوصات اللازمة لها.





وأكدت وزيرة التضامن: "سيتم العمل على توفير الأطراف الصناعية لها بالإضافة إلى تقديم الدعم الاقتصادي كذلك لأسرتها .



