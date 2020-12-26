يوساب عزت: البابا تواضروس قصر صلاة عيد الميلاد على 20 شخصا بسبب كورونا

قال يوساب عزت، أستاذ القانون الكنسي والكتاب المقدس بالكليات الاكليركية، إن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرر قصر صلاة عيد الميلاد، على 20 شخصًا فقط، وعدم إتاحتها للعامة.
وأوضح "عزت"، في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى" أن هذا القرار يأتي في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، موضحا أنه تقرر أيضًا تعليق الدراسة بالمعاهد الدينية والكليات الاكليركية.
وأشار" عزت" إلى أنه تم تعليق مدارس الأحد بالإضافة إلى أي خدمات اعتبار من اليوم تجنبا لإصابات الأطفال المتزايدة في ظل هذه الجائحة ووصول بعض الأطفال إلى العناية المركزة، موضحًا أنه تم تعليق كل الاجتماعات والاكتفاء بالخدمات أون لاين.