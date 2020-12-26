يوساب عزت: البابا تواضروس قصر صلاة عيد الميلاد على 20 شخصا بسبب كورونا

قال يوساب عزت، أستاذ القانون الكنسي والكتاب المقدس بالكليات الاكليركية، إن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرر قصر صلاة عيد الميلاد ، على 20 شخصًا فقط ، وعدم إتاحتها للعامة.





وأوضح "عزت" ، في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ، ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى" أن هذا القرار يأتي في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، موضحا أنه تقرر أيضًا تعليق الدراسة بالمعاهد الدينية والكليات الاكليركية.



