عدلي القيعي: ابنتي منة ناضلت بالكلمة.. وعمار الشريعي أُعجب بموهبتها

قال المهندس عدلي القيعي، إن ابنته منة تحب المغامرات والتجارب الجديدة، وظهرت لديها موهبة الكتابة والشعر يوم 23 يناير 2011 قبل الثورة بيومين، بسبب الدعوات للتظاهر فى ميدان التحرير، ونصحها بعدم المخاطرة، فأخذت قرارها بـ "النضال بالكلمة"، وفضلت عدم النزول.





وأضاف عدلي القيعي خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، أن منة كتبت خطاب إلى الرئيس مبارك وقتها، فيه الأسباب التى دفعت الشباب إلى النزول، وأثناء تواجدها فى الميدان، كتبت عن الأحداث المتلاحقة، ووقتها تواصل مع عمار الشريعي، وأبلغه أن ابنته تكتب شعر، وأصبحا يتواصلان، ونصحها بمجموعة من النصائح الهامة.





من جانبه قال الموزع حسن الشافعي: كنت محظوظ أنى تعرفت على منة عدلي القيعى، فهي فعلا تستحق أكثر من ذلك بكثير، واعتبر أنها تمتلك شيئا مختلفا، ووجهة نظر، فهى تذهب فى مناطق مختلف فى الشعر الغنائي، متابعا : "كتبت العديد من الأغاني للنادي الأهلي.. فمنة لديها الكثير من الموضوعات الخاصة بها.. ولا تكتب لمجرد الكتابة".





وتابع: لدينا مدرسة فى الشعر وهى المدرسة الكلاسيكية، لكن منة توجهها من خلال الكلمات التى نتحدث بها فى يومنا بشكل طبيعي، لا أفرق بين شاعرة أنثى وشاعر رجل، فهذا الأمر ميزة لدى منة لأنها تنظر للأمور بشكل مختلف، فدائما تقول المعنى بشكل مختلف.