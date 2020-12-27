بعد قليل .. مرتضى منصور أمام المفوضين ضد قرار اللجنة الأوليمبية

تنظر اليوم الأحد، هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الموقوف، على قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ٤ سنوات والدعوة لعقد جمعية عمومية للنادي لانتخاب رئيس جديد.





كانت محكمة القضاء الإداري قررت في جلستها السابقة التي عقدت في نوفمبر الماضي إحالة الطعن للهيئة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، ولم تحدد جلسة لإيداع التقرير.



