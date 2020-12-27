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حوادث

بعد قليل .. مرتضى منصور أمام المفوضين ضد قرار اللجنة الأوليمبية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:02 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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محمد زهير
تنظر اليوم الأحد، هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الموقوف، على قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ٤ سنوات والدعوة لعقد جمعية عمومية للنادي لانتخاب رئيس جديد.

كانت محكمة القضاء الإداري قررت في جلستها السابقة التي عقدت في نوفمبر الماضي إحالة الطعن للهيئة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، ولم تحدد جلسة لإيداع التقرير. 

يذكر أن مرتضى منصور أقام الطعن عقب صدور قرار اللجنة الأوليمبية المصرية يوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ٤ سنوات وقال فيه أن القرار يمثل انحرافا بالسلطة وعلي غير سند صحيح من القانون، كما انه يستهدف نادي الزمالك ويزعزع استقراره خاصة في ظل تحقيقه لعدد من البطولات في السنوات الأخيرة تحت رئاسته.
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