نواب تنسيقية شباب الأحزاب يوضحون أبرز الملفات المطروحة تحت قبة البرلمان الجديد.. مشاكل الصحافة الورقية ..ملفا حقوق الإنسان والصحة فى المقدمة

مي جبر: فتح عدد من الملفات ابرزها الصحة فى القرى

أحمد رمزى: التعليم اهم اولوياتى تحت قبة المجلس محمد عبد العزيز: تلبية طموحات الشعب أبرز مسؤليات البرلمان القادم





نواب تنسيقية شباب الاحزاب يعول عليهم الشارع المصري كثيرا ، حيث يمثلون بالنسبة له شباب النواب المتحمس القادر على توصيل صوت الشارع المصري للبرلمان والمساهمة فى حل كثير من مشاكله ، وبما أنهم شباب فهم أكثر قدرة على العمل والتحمل والتواجد الميداني في الشارع المصري ، والشارع السياسي أيضا يعول كثير عليهم حيث أنه جيل المستقبل بالنسبة للشارع الياسي المصري وقد حرص نواب التسيقية على التواجد اليوم بالبرلمان لإستخراج بطاقات عضويتهم لبرلمان 2021 والذي يرون انه سيكون مختلف بشكل كبير عن برلمان 2015.





وقال أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين ان الجولة التي قمنا بها بمجلس النواب تحملنا مسئولية كبيرة و اضاف في تصريحات خاصة " المواطن دائما ينتظر ما يقدمه النواب على ارض الواقع.





اضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين سنهتم بالقضايا التي تمس المواطنين و نقول ان تمكين للشباب بمجلسي الشيوخ و النواب مسئولية كبيرة و نسعي دائما ان نكون على قدرها





ومن جانبها قالت مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تعتزم أن تفتح عددا من الملفات تحت القبة أهمها فيما يخص الخدمات الصرف الصحي في القرى، وقصور الثقافة بكل قرية أيضا فهي أمر هام للوصول بالثقافة لكل النجوع بطريقة مجانية وهو ما توفره قصور ودور الثقافة على مستوى الجمهورية.









أوضحت جبر، عقب استلامها كارنيه عضوية البرلمان إن مشاكل الصحافة القومية على رأس أولوياتها تحت قبة البرلمان، مشددة على أنها ستبذل قصارى جهدها لتفعيل المادة ٦٩ من الدستور بإنشاء جهاز حماية الملكية الفكرية.





وأشارت إلى أن ملف الثقافة والإبداع الفني والفكري ضمن أولوياتها، على أن تعمل جاهدة للتقدم بأي تشريع يزيد من مساحات الإبداع واستخدام كل الأدوات الرقابية في هذا الصدد.





ولفتت إلى أن الاستقبال جيد جدا، وأكثر من رائع، الذي تشرف عليه الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة الأمين العام المستشار محمود فوزي، واصفة ما شاهدته داخل أروقة البرلمان بأنه استقبال حافل وهائل أبهج النواب.





وقال أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملفي التعليم والصحة من أهم أولوياته تحت قبة مجلس النواب، مشددا على ضرورة التوعية بأهمية صحة المواطن والإجراءات الاحترازية في هذا الصدد.





وأضاف "رمزي"، في تصريحات على هامش استلام كارنيه عضوية مجلس النواب، أنه يعتزم عمل حملات توعوية في الملفين ولاسيما لتزامن جائحة كورونا في هذا التوقيت، مشددا على ضرورة التوعية بالإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وأشاد رمزي بالاستقبال الحافل الذي نظمته الأمانة العامة بمجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب.





كد النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مجلس النواب القادم للفصل التشريعى الثاني، عليه مسئوليات كبيرة، من أجل تلبية طموحات الشعب المصرى الذى كان له دور بارز بعد منحه صوته لنا في ثقة نعتز بها جميعًا نحن النواب.





وقال "عبد العزيز"، خلال حفل الاستقبال الذى تقيمه الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزى، إننا سوف نستكمل البنية التشريعية التى تتوافق مع دستور 2014، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، قانون الإدارة المحلية الذى يجب التوافق عليه والموافقة عليه، من أجل مواجهة كافة المشاكل التى تواجه المجتمع.





وأضاف "عبد العزيز" أننى بصفتي عضوًا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، فهناك ملف كامل سوف أطرح من خلالة رؤيتى سواء داخل اللجنة المختصة، أو تحت قبة البرلمان، خاصة وأن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان سواء كان ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، وإنه بالرغم من ذلك نجد هجمة شرسة ضد مصر من خلال ادعاءات كاذبة بمنطق سياسى مسيس لابد من مجابهتها بالحوار والمنطق والأسانيد، لأننا لا يوجد لدينا ما نخفيه في ملف حقوق الإنسان.





وحول حزب الأغلبية "مستقبل وطن"، وجه "عبد العزيز"، رسالة إليه، قائلًا "الأغلبية في أى برلمان تستطيع أن تحكم، وقادرة على إقرار أى تشريعات، ولكن البرلمانات القوية تسعى دائمًا إلى الحوار بين الأغلبية والأقلية والمستقلين، لإثراء الحوار، ولضمان النجاح والتوافق على القضايا المصيرية التى تهم الدولة والمجتمع، كما أن الأغلبية دائما ما تكون في حاجة إلى الأقلية والمستقلين في الموافقة على القوانين التى تحتاج إلى أغلبية الثلثين.





أكد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، أن النجاح ليس فى دخولك البرلمان بل بالقيام بالدور الحقيقى والعمل بالقرب من الشارع من خلال التشريع و الرقابة وكيف تساهم فى عمل المجلس التشريعى والرقابى لمحاربة الفساد.





وقال درويش في تصريحات صحفية على حفل الاستقبال لاستخراج كارنيه العضوية اليوم السبت، لا يوجد انسان طبيعى فى الأجهزة التنفيذية لديه مصلحة من الفساد ولذلك جميعا سنضع أيادينا متحدة لمواجهك الفساد سواء كان مادى أو إدارى.





وقال انهم فى التنسيقية يعملون على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تعديلات تشريعية سيعلن عن ملامحها فى وقت قريب، بالإضافة إلى إيمانهم بضرورك الوقوف خلف الدولة المصرية فى التحديات الخارجية التى تواجهنا بين حين و أخر.







