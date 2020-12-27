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ثقافة

في ليلة فنية ساحرة .. نجوم الأوبرا يغنون مع أوركسترا الوتريات احتفالا بالكريسماس

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:43 ص
حفل فني
حفل فني
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أحمد بسيوني

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدى صابر مساء اليوم حفلا فنيا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، تحت إشراف د. نفين المحمودي المدير الفني للفرقة وبقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومن اخراج هشام الطلى بمشاركة نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفن الدكتورة إيمان مصطفى، وذلك في ليلة فنية ساحرة وفى اجواء الاحتفال بأعياد بالكريسماس والعام الجديد.


قدم نجوم الأوبرا برنامجا فنيا متميزا احتفالا بأعياد الكريسماس وعيد الميلاد المجيد بمشاركة نجوم فرقة باليه اوبرا القاهرة، الذين شاركوا بلوحات استعراضية بديعة صممت خصيصا علي كلمات وموسيقي اغاني اعياد الميلاد والكريسماس.


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تضمن برنامج الحفل باقة متميزة من اشهر الأعمال الغنائية العالمية منها (الليلة الهادئة،  النعمة الرائعة، صلاة الرب، عيد الميلاد الأبيض، عجائب الشتاء، الليلة المقدسة،  هل تسمع ما اسمعه، ١٢ يوم في الكريسماس، مزيج عيد الميلاد، أنها أكثر اللحظات الرائعة بالسنة، رنين الجرس الرائع و كل ما اريده من عيد الميلاد هو انت) وغيرها.


شارك في الحفل نجوم فرقة اوبرا القاهرة  ايمان مصطفي، رضا الوكيل،  عبد الوهاب السيد، تحية شمس الدين، وليد كريم، جولي فيظى، مصطفي محمد،،عماد عادل، جاكلين رفيق، داليا فاروق، انجي محسن، هشام الجندي، عمرو مدحت، عزت غانم، ليلي ابراهيم، اسامة علي، تامر توفيق، ابراهيم ناجي، اسامة جمال، برهان الدين فاروق، سلمي الجبالي.


وأقام نادي سينما أوبرا الإسكندرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة د. مجدى صابر، والمركز الروسى للعلوم والثقافة برئاسة مرات جاتين فعالياته مساء اليوم السبت.


وتم خلال الفعالية عرض الفيلم الروسى "ابن سينا" الذى أنتج إبان الاتحاد السوفيتي السابق في عام 1956، وذلك في إطار اهتمام وزارة الثقافة بعمل التوعية الثقافية والمشاركة المجتمعية نحو فيروس كورونا المستجد.


ويسرد الفيلم حياة الفيلسوف والطبيب "ابن سينا" وما يحتويه من نصائح طبية والتي يطبقها العالم اليوم في مواجهة كورونا وكيف كان العالم الجليل "ابن سينا" هو أول من نبه بأن الأمراض تنتقل بواسطة الميكروبات وقام بإيجاد طريقة لعزل الناس لمدة أربعين يومًا عرفت فيما بعد «الأربعينية» الحجر الصحي.


وعقب عرض الفيلم اقيمت ندوة لمناقشة الفيلم مع الجمهور أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي.

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