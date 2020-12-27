صلاح أمام وست بروميتش.. لا يعرف طعم الانتصارات وهز الشباك في مناسبتين

ويسعى صلاح ، من بوابة وست بروميتش ، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي ، والذي يتربع عليه برصيد 13 هدفا.





وفي السطور التالية ، نرصد لكم تاريخ مواجهات صلاح السابقة أمام وست بروميتش:





** صلاح خاض 3 مباريات أمام وست بروميتش بواقع مباراتين في الدوري الإنجليزي ومواجهة بكأس الاتحاد الإنجليزي.







** لم يعرف الفرعون طعم الفوز على وست بروميتش من قبل، حيث خسر مباراتين وتعادل في مباراة.







** صلاح سجل في مناسبتين أمام وست بروميتش، الأولى كانت في كأس الاتحاد في المواجهة التي انتهت بخسارة الريدز ( 2-3)، والثانية كانت في الدوري بالمواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2- 2).







** صلاح ودع مع ليفربول الكأس في موسم 2017 – 2018 أمام وست بروميتش، حيث خسر الريدز في تلك المباراة ( 2-3).







** الفرعون بدأ المباريات الثلاث التي لعبها أمام وست بروميتش، ولعب 264 دقيقة حيث لم يستبدل إلا في المواجهة الأخيرة في الدقيقة 84.





** آخر مواجهة خاضها صلاح أمام وست بروميتش كانت في أبريل عام 2018، وهبط بعد ذلك وست بروميتش إلى الدرجة الأولى الإنجليزي "التشامبيونشيب" وعاد في الموسم الحالي للبريميرليج.







** ويأمل صلاح من خلال مواجهة الأحد في تحقيق الانتصار الأول له على حساب وست بروميتش العائد لصفوف البريميرليج هذا الموسم.