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رياضة

صلاح أمام وست بروميتش.. لا يعرف طعم الانتصارات وهز الشباك في مناسبتين

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:02 ص
صلاح
صلاح
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القسم الرياضى
يواجه محمد صلاح نجم ليفربول، فريق وست بروميتش ألبيون، مساء اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، ضمن مواجهات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.

ويسعى صلاح، من بوابة وست بروميتش، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي، والذي يتربع عليه برصيد 13 هدفا. 

وفي السطور التالية، نرصد لكم تاريخ مواجهات صلاح السابقة أمام وست بروميتش: 

** صلاح خاض 3 مباريات أمام وست بروميتش بواقع مباراتين في الدوري الإنجليزي ومواجهة بكأس الاتحاد الإنجليزي.

** لم يعرف الفرعون طعم الفوز على وست بروميتش من قبل، حيث خسر مباراتين وتعادل في مباراة.

** صلاح سجل في مناسبتين أمام وست بروميتش، الأولى كانت في كأس الاتحاد في المواجهة التي انتهت بخسارة الريدز ( 2-3)، والثانية كانت في الدوري بالمواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2- 2).

** صلاح ودع مع ليفربول الكأس في موسم 2017 – 2018 أمام وست بروميتش، حيث خسر الريدز في تلك المباراة ( 2-3).

** الفرعون بدأ المباريات الثلاث التي لعبها أمام وست بروميتش، ولعب 264 دقيقة حيث لم يستبدل إلا في المواجهة الأخيرة في الدقيقة 84.

** آخر مواجهة خاضها صلاح أمام وست بروميتش كانت في أبريل عام 2018، وهبط بعد ذلك وست بروميتش إلى الدرجة الأولى الإنجليزي "التشامبيونشيب" وعاد في الموسم الحالي للبريميرليج.

** ويأمل صلاح من خلال مواجهة الأحد في تحقيق الانتصار الأول له على حساب وست بروميتش العائد لصفوف البريميرليج هذا الموسم.
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