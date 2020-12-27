اليوم.. انطلاق دورة الإدارة الجامعية بـ تنمية قدرات أعضاء هيئة تدريس جامعة حلوان

وتم تنظيم الدورة بهدف تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية كل وفق تخصصه. شملت هذه البرامج التدريبية 11 دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة كل دورة تقام على مدار يومين.





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ومن هذه الدورات دورة حول دورة الإدارة الجامعية يومي الأحد والاثنين ٢٧ - ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٠.





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