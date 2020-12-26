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التعليم العالي: حالة واحدة تجعلنا نفكر في الغلق

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:47 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إننا "طول ما هناك تعليم في بيئة صحية آمنة فلن نفكر فى الغلق".

وأكد: "سنفكر فى الغلق إذا عجزنا عن توفير تعليم فى بيئة صحية أمنة".

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، على برنامج التاسعة، والذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، المذاع على فضائية مصر الأول:  "طول ما هناك تعليم فى بيئة صحية أمنة فلن نفكر فى الغلق"، مشيرا إلى إن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مرتبطة بـ 3 أشياء اتفقت عليها كل المؤسسات الصحية الدولية، وهى إن يكون هناك تزاحم، وألا يكون هناك تباعد اجتماعى، وألا يتم استخدام الواقيات".

واستطرد: "بالتالى الوسيلة التى اتفقت عليها كل المؤسسات الصحية سواء المحلية أو العالمية لمنع الانتشار والإصابة هى التباعد والتطهير واستخدام الكمامات، وعدم المشاركة فى الأدوات الشخصية، واذا تمكنا من النجاح فى عمل تلك الأشياء داخل الحرم الجامعى والمدرسة فسوف يتحقق الهدف، وطول ما هناك تعليم فى بيئة صحية آمنة فلن نفكر فى الغلق".
 
وأشار إلى أنه سيكون هناك متابعة أكثر وتدقيق أكبر على تطبيق الإجراءات الاحترازية التى تم الإعلان عنها، بالجامعات، ونحن دائما بحاجة إلى التذكير بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، وهذا ما وجه به الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، وما اتفق عليه رؤساء الجامعات، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات صباح اليوم، وهو كيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الجامعات بكل دقة بلا أى نوع من أنواع التهاون. 
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