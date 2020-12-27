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برلمان

برلمانية: التنوع المجتمعي تحت القبة إثراء حقيقي للحياة السياسية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
قالت النائبة مارسيل سمير عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع أن شباب التنسيقية يحرص على نجاح تجربته على أرض الواقع من خلال العمل الحقيقي على الأرض.

وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع في تصريحات خاصة ان مشاركة الشباب والفئات المجتمعية المختلفة في تشكيل البرلمان إثراء حقيقي للحياة السياسية.

أوضحت  عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع  أنهم يحرصون على القيام بالدور التشريعي والرقابي تحت قبة البرلمان لافتة إلى أن وصول هذا العدد من الشباب للبرلمان تحدي وان نجاح الشباب في العمل النيابي نجاح لجيل من الشباب. 

وحرص نواب التنسيقية على الحضور بشكل جماعي لاستخراج كارنيه المجلس، وذلك بعدما تقدموا بطلب إلي أمانة مجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزي، والتي رأت عدم وجود مانع من حضورهم بشكل جماعي وإنهاء إجراءات استخراج الكارنيهات، لاسيما وأنهم نواب عن قائمة من أجل مصر نواب القائمة الذين قاموا باستخراج الكارنيهات خلال الأيام الماضية.

يأتى ذلك وسط استعدادات وإجراءات احترازية مشددة تقوم بها الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزى، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن 230 نائبًا من إجمالي 284 نائبًا ممثلين عن القوائم الأربعة لقطاع القاهرة والصعيد والدلتا والجيزة ان إجراءات استخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب ، حيث أنهي فى اليوم الأول 75 نائبًا عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا أوراقهم وإستلام أوراق العضوية من إجمالي 100 نائب ، واليوم الثاني أنهي 90 نائبًا عن قائمة الجيزة والصعيد أوراق عضويتهم فى البرلمان من إجمالي 100 نائب ، واليوم الثالث والأخير المخصص لنواب قائمتي وسط وشمال الدلتا أنهي 65 نائبًا أوراقهم من إجمالي 85 نائبًا .
 
وتوافد الخميس الماضى نواب القائمة الوطنية عن شرق و غرب الدلتا لمقر البرلمان لاستلام كارنيهات العضوية وتضم القائمة ٨٤ نائبًا حضر بعضهم في اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية.  

أما فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من يوم الأحد 27ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى: (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب.

ويوم الثلاثاء 29 ديسمبر ، سيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف،  المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر،  شمال و  جنوب سيناء )  باجمالي عدد 86 نائبا.
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