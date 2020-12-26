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رياضة

أخبار الرياضة اليوم 26-12-2020| عودة موسيماني.. ورحيل يوسف أوباما لنادي بيراميدز.. وإصابة سيف زاهر بفيروس كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:53 م
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالآتي:


أكد عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، أن إدارة الفريق حددت مبلغ 6 ملايين دولار للموافقة على احتراف اللاعب.

كشف الإعلامي محمد فاروق ولاعب النادي الأهلي السابق عن رفض يوسف أوباما صانع ألعاب نادي الزمالك ، التجديد للقلعة البيضاء ويوقع لبيراميدز مقابل 20 مليون جنيه بسبب طارق حامد.

أعلن الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة الإسباني، عن أفضل من عمل معه تدريبيا خلال مسيرته الأسطورية في كرة القدم.

أصدرت اللجنة الأولمبية بيانًا هامًا لتوضيح قرار الإجراءات الاحترازية الطبية للنشاط الرياضي وقال البيان أنه فى إطار قيام اللجنة الاولمبية المصرية بمسئوليتها وحرصها البالغ على إستمرار الموسم الرياضى واستكماله بأمان تام وإتمام تنفيذ الخطط التدريبية لكافة الألعاب بمراعاة تامة لسلامة اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية فى ظل جائحة فيروس كورونا حتى لا يتأثر المستوى الفنى لهم ، بالإضافة للحرص على عدم إهدار المال العام الذى تم صرفه كدعم للاتحادات الرياضية لتنفيذ خطط الإعداد والتدريب للاعبين .

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريباته اليومية على استاد السويس الجديد، استعداد لخوض مباراة بيراميدز التي ستقام في السابعة والنصف مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

تغزل الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، في محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

نشر الزميل الصحفي بسام أبو بكر أحد معدي برنامج مدحت شلبي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك تعرض الإعلامي سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق إلى الإصابة بفيروس كورونا ويخضع فى الوقت الراهن إلى العزل المنزلي لتلقي العلاج.
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