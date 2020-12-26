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فن

ماذا يحدث في الوسط الفني.. أسباب تزايد الإصابة بفيروس كورونا بين الفنانين

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:59 م
يسرا
يسرا
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أحمد إبراهيم
حالة من الجدل الواسع أثارتها إصابات الفنانين بفيروس كورونا، وهو الأمر الذى يدفع كثيرين لطرح العديد من علامات الاستفهام حول ما السر وراء انتشار الفيروس بالوسط الفنى بهذه السرعة وهو ما يعنى وجود مُخالطات مع عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الكافية للحماية من العدوى. 
مرَّ الوسط الفنى بعدد من المناسبات الفنية المختلفة التى قد تكون ساهمت بشكل كبير فى إصابة هذا الكم من المبدعين فى هذه الفترة. 

نرصد فى هذا التقرير المناسبات الفنية المختلفة التى شهدت تجمعا لعدد كبير من النجوم وظهروا فيها بدون الالتزام بالإجراءات الاحترازية. 

مهرجان الجونة : 
كانت البداية مع مهرجان الجونة السينمائى الذى شهد تجمع عدد كبير من النجوم مع عدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وهو الأمر الذى تسبب فى إصابة عدد من النجوم وكان من بينهم آسر ياسين وبسمة وريم العدل وسارة عبد الرحمن. 

مهرجان القاهرة : 
وبرغم من اقامة مهرجان القاهرة السينمائى وسط حشد جماهيرى كبير إلا أن لم يتم الإعلان عن إصابة أي من النجوم الذين شاركوا فى المهرجان إلا أنه كانت هناك إصابات اخرى ولكن فى فريق عمل المهرجان. 

عيد ميلاد نيللى كريم : 
وشهدت الأيام القليلة الماضية احتفال الفنانة نيللى كريم بعيد ميلادها وكان هناك عدد كبير من النجوم الذين حرصوا على تهنئتها وأقاموا حفل عيد الميلاد فى احدى الاماكن وظهر النجوم على طبيعتهم دون ارتداء الكمامات او الحرص على تنفيذ التباعد الاجتماعى وكان من بين هؤلاء يسرا وجمال العدل وآسر ياسين. 

حفل خاص : 
وكان قد أقيم أيضًا قبل أيام حفل خاص شهد تجمع عدد كبير من النجوم ولعل من ابرزهم يسرا والاعلامى وائل الابراشى وايناس الدغيدى والهام شاهين واسر ياسين وعدد من الرياضيون والوزراء وظهر الحضور فيه دون الالتزام باى اجراءات احترازية. 
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