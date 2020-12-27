أخبار التوك شو.. التعليم العالي تحسم حق الطالب في تأجيل الامتحانات.. دار الإفتاء تحسم شرعية تناول لقاح كورونا بمكونات من الخنزير.. موعد انكسار موجة كورونا الحالية

قال عصام سالم المتحدث الرسمى بإسم نادى الزمالك، إن جميع مشجعى الزمالك يتابعون أخبار النادى والأوضاع الصعبة التى نعانى منها، مضيفا أن هناك كثيرا من الملفات المهمة المفتوحة أمامنا، وسنصل إلى حلول تريح جماهير الزمالك، فأى نادى وأى لجنة إذا وجدت نفسها فى كل هذه المشاكل سيكون الأمر صعبا عليها، فأصبح نادى الزمالك موطن الشائعات اليومية.



