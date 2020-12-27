أخبار التوك شو.. التعليم العالي تحسم حق الطالب في تأجيل الامتحانات.. دار الإفتاء تحسم شرعية تناول لقاح كورونا بمكونات من الخنزير.. موعد انكسار موجة كورونا الحالية

تناولت برامج التوك شو، العديد من اللقاءات والقضايا المهمة خلال الساعات الماضية ونستعرض أبرزها فى السطور الآتية...
زف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى،بشرى سارة لأهالي وطلاب الغردقة.
طبيب استشاري: مرضى ضعف عضلة القلب أكثر عرضة للإصابة بكورونا
قال الدكتور تامر مسعد استشارى أمراض القلب بجامعة الفيوم، إن الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا؛ مثل إرتداء الكمامات، أمر مهم للغاية، معقبا:" خالطت ناس عندها كورونا، بس كنت دايما لابس كمامة، وهما لابسينها، والحمد لله لم أصب بالعدوى حتى الآن".
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إننا "طول ما هناك تعليم في بيئة صحية آمنة فلن نفكر فى الغلق".
قال البابا تواضروس الثاني
بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ،: إننا نتابع بيانات وزارة الصحة ونتابع ما يحدث علي الأرض في جميع الكنائس علي مستوى العالم بالإضافة الي متابعة تقارير منظمة الصحة العالمية.
قال الطيار رشدى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه لم يتم قطع الطيران مع أى دولة حول العالم، سوى مع الدول التى قامت مسبقا بإيقاف استقبال الطائرات.
قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، إن المنابر الاعلامية المصرية، يجب ان تكون وسيلة لتنوير وتعليم الناس كيفية الوقاية من الأمراض، مؤكدا أن الوقاية تغني عن العلاج، ومن أهم أسباب الوقاية؛ هي المناعة.
قال الاعلامي محمد الباز
، إن دار الافتاء المصرية اصدرت اليوم فتوي وتقول بها "انه لا مانع شرعا من استخدام لقاح فيروس كورونا ما دامت هذه المادة المستخدمة فيه قد تحولت طبيعتها ومكوناتها الخنزيرية الي مادة أخرى جديدة.
قال عصام سالم المتحدث الرسمى بإسم نادى الزمالك، إن جميع مشجعى الزمالك يتابعون أخبار النادى والأوضاع الصعبة التى نعانى منها، مضيفا أن هناك كثيرا من الملفات المهمة المفتوحة أمامنا، وسنصل إلى حلول تريح جماهير الزمالك، فأى نادى وأى لجنة إذا وجدت نفسها فى كل هذه المشاكل سيكون الأمر صعبا عليها، فأصبح نادى الزمالك موطن الشائعات اليومية.
قال الدكتور عمرو الحديدي مدير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد الفرنساوي، إن المستشفيات الجامعية تخصص وحدات لعزل الأطفال المصابين بكورونا.
أكد الدكتور إسلام عنان إستاذ إقتصاديات الصحة وعلم إنتشار الأوبئة، أن الموجة الحالية من فيروس كورونا متوقع إنكسارها اول مايو وليس الآن، في مفاجأة صادمة للمواطنين.
قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن الموجة الثانية لكورونا قوية وعنيفة وهذا ظهر أخيرا في إصابة عدد من الفنانين.
قال الإعلامى وائل الابراشى ، إنه بمجرد ظهور أعراض كحة أو علامات رشح توجه إلى الطبيب وقام بعمل المسحة الطبية والتى أكدت إصابته بـ فيروس كورونا .