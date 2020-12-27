شيك بـ 10 ملايين دولار .. زوجة نجل القرضاوي تكشف كيف هرب من مصر إلى تركيا .. فيديو

قالت مروة عاشور زوجة عبد الرحمن يوسف القرضاوي، إنها منذ أن سافرت إلى تركيا تتعامل معاملة سيئة من جميع النواحي ومنها نفسيا وماديا واجتماعيا، مؤكدة أنها في تركيا منذ سنتين ونصف.





وأضافت مروة عاشور خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناة إم بي سي مصر ،: إنني أتيت إلى تركيا بناء على ضغط كبير، والقرضاوي قال لي لن أرسل اليك مصاريف لبناتك والشرطة ستقبض عليك، وقام بالضغط علي حتى قمت بالسفر إلى تركيا .





،أنني لدي 3 أطفال هم أبناء القرضاوي والطبيعي أنني أريد ان يعيشوا مستقرين لأنهم أطفال وليسوا كبارا، وهذا سبب سفري، قائلة " كانوا صعبانين عليا ولكني لم اكن اريد السفر نهائيا". وأوضحت مروة عاشور أطفالأبناءكانواصعبانينولكني





وتابعت مروة عاشور ،أنني كنت في تركيا وعندما طلبت منه النزول إلى مصر طلب مني أن أقوم بإمضاء شيك بمبلغ 10 ملايين دولار ورفضت وامتنعت عن الطعام.





وأكدت أن القرضاوي خرج من مصر على السودان وبعدها إلى تركيا، وظل هناك فترة لأن أهله كانوا هناك وقتها الشيخ يوسف وإخوته لأنهم يقضون صيفهم في تركيا كل عام .



