محافظ مطروح: توزيع 7 آلاف كمامة مجانية يوميا للوقاية من كورونا

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن المحافظة اكتسبت خبرات من حيث أعمال التطهير لمواجهة كورونا ومع انتشار الموجة الثانية، تتم أعمال التطهير بمشاركة المجتمع المدني.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر القناة الأولى المصرية: "يوجد حملة من شباب مطروح مكونة من 50 شخصا يتم خلالها توزيع الكمامات على أي تجمعات لغير مرتديها لأنها الوسيلة الوحيدة لحماية الأشخاص، ويتم توزيع من 5 إلى 7 آلاف كمامة يوميًا، كما نقوم بحملة توعوية لكل الناس".





وتابع، أنه شارك في حملة بأحد الأسواق واقترح على كل صاحب محل أن يضع علبة كمامات طبية وتقديمها للزبائن.



