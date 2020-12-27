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محافظ مطروح: توزيع 7 آلاف كمامة مجانية يوميا للوقاية من كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:47 ص
محافظ مطروح
محافظ مطروح
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن المحافظة اكتسبت خبرات من حيث أعمال التطهير لمواجهة كورونا ومع انتشار الموجة الثانية، تتم أعمال التطهير بمشاركة المجتمع المدني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر القناة الأولى المصرية: "يوجد حملة من شباب مطروح مكونة من 50 شخصا يتم خلالها توزيع الكمامات على أي تجمعات لغير مرتديها لأنها الوسيلة الوحيدة لحماية الأشخاص، ويتم توزيع من 5 إلى 7 آلاف كمامة يوميًا، كما نقوم بحملة توعوية لكل الناس".

وتابع، أنه شارك في حملة بأحد الأسواق واقترح على كل صاحب محل أن يضع علبة كمامات طبية وتقديمها للزبائن.

وعن رفع القمامة قال، إنه تم تكليف مجلس المدينة برفع المخلفات في الشوارع والأزقة، وتم الاتفاق مع  وزارة التنمية المحلية لعمل محطة بسيطة ومصنع تدوير القمامة  على مساحة 60 فدانا، ويوميا يأتينا تقريرا مصورا لرفع المخلفات وعدد الأطنان التي رفعت، والمخالفين يتم عمل محضر لهم لأن سلوك المواطن لا بد تعديله.
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