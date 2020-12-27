نور: مسلسل جمال الحريم زود بعدي عن عالم الجن والعفاريت

أكدت الفنانة نور أنها لا تهتم بعالم الجن والعفاريت الذي تدور حوله أحداث مسلسل جمال الحريم الذي يعرض على شبكة قنوات dmc.





وقالت نور لـ صدى البلد، إنها بعيدة جدا عن هذا العالم، وأن المشاهد التي جسدتها والقصص التي قرأتها في الاسكريبت زادت من بعدها عن هذا العالم.





كانت نور قالت في تصريحات سابقة، إنها تلقت ردود فعل قوية جدًا، موضحة أن هناك عددًا من الجمهور مازال خائفًا من مشاهدة العمل، مضيفة أن من تحدث عن المسلسل أعجب بالتصوير والإخراج، ووجهت حديثها للمشاهدين، قائلة:" كملوا الـ 45 حلقة فيه حاجات كتير حلوة ومفاجأت".





وأوضحت "نور" أن ساعات التصوير كانت طويلة، إلى جانب أن التصوير كان في ظل كورونا وهذا أمر صعب، متمنية نور أن ينال العمل إعجاب الجمهور.





وكشفت عن طريقة تعاملها مع هجوم مواقع التواصل الاجتماعي الذي يحدث مؤخرًا لمجموعة من الفنانين وقالت إنها لا تفضل الرد نهائيًا.



