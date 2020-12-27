ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلاد سمير صبري.. السر وراء إخفاء زواجه لسنوات طويلة.. ولهذا السبب لا يستطيع ابنه العيش في مصر

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:25 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
يحتفل اليوم الفنان سمير صبرى بعيد ميلاده فهو من مواليد 27 ديسمبر 1936.

ظل البعض يعتقد لفترات طويلة أن سمير صبري غير متزوج لأنه لم  يعلن لسنوات طويلة خبر زواجه وإنجابه، إلا أنه صرح بذلك منذ ما يقرب من عامين ، مؤكدًا ان نجله يعيش فى أنجلترا وحاصل على الجنسية هناك ، ويقوم بزيارته مرتين سنويًا.

وتابع " صبرى " فى أحد البرامج التليفزيونية أن نجله لا يستطيع ان يعيش فى مصر بسبب ظروف عمله كطبيب هناك ، الا انه يربى أحفاده على العادات والتقاليد المصرية والاسلامية.

واستكمل: انه لم يتعمد إخفاء خبر زواجه وإنجابه طيلة تلك السنوات ، حيث انه لم يتم سؤاله فى هذا الأمر ، لاعتقاد البعض انه فنان ولايمكن ان يتحمل مسئولية الزواج والانجاب.

يعد صبري واحدًا من أهم الفنانين فى تاريخ السينما المصرية وتجاوزت افلامه 100 فيلم بالإضافة الى عدد كبير من المسلسلات والمسرحيات.

بدا الفنان سمير صبرى حياته الفنية كمذيع فى التليفزيوين المصرى ، ولم يعتزل تلك المهنة حتى يومنا هذا على الرغم من نجاحه فى مجال التمثيل والغناء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلادها.. تعرف على عدد زيجات الشحرورة صباح

في عيد ميلاد أحمد الفيشاوي.. تعرف على عدد زيجاته

أخبار الفن| عدد زيجات أحمد الفيشاوي.. وتعليق نيللي كريم على أزمة كاملة أبو ذكري

أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الـ 40 مع أسرته.. صور

حب حياتي.. أحمد الفيشاوي ينشر صورة برفقة زوجته

غادة عبد الرازق تهنئ هند صبري بـ عيد ميلادها.. شاهد

ترشيحاتنا

الأهلي: الإعلان عن مصير بادجي خلال 48 ساعة

4 علاجات منزلية طبيعية لإزالة الهالات السوداء

بالكاروهات.. مي عمر تثير الجدل بأنوثتها برفقة أحمد زاهر

في ذكرى رحيل عادل برهام .. بدأ برحلة النسيان واشتهر بدور ضابط الشرطة

ارتفاع الإصابات وتراجع الوفيات .. الصحة تصدر البيان اليومي لفيروس كورونا

في عيد ميلاد سمير صبري.. السر وراء إخفاء زواجه لسنوات طويلة.. ولهذا السبب لا يستطيع ابنه العيش في مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة

يزيد من الرغبة الجنسية.. 7 فوائد للجسم عند تناول الرمان

بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات عرضت هنا شيحة للانتقاد