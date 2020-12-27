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حسن الشافعي: منة عدلي القيعي تذهب لمناطق مختلفة في الشعر الغنائي

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:57 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
أشاد الموزع حسن الشافعي، بالشاعرة منة عدلي القيعي، قائلا إنها تمتلك شيئا مختلفا، فهى تذهب فى مناطق مختلفة فى الشعر الغنائي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان مقدم برنامج "حديث القاهرة" عبر قناة "القاهرة والناس": "لدينا مدرسة فى الشعر وهى المدرسة الكلاكسيكية، لكن منة توجهها من خلال الكلمات التى نتحدث بها فى يومنا بشكل طبيعى، لا أفرق بين شاعرة أنثى وشاعر رجل، فهذا الأمر ميزة لدى منة لأنها تنظر للأمور بشكل مختلف، فدائما تقول المعنى بشكل مختلف.

من جانبها، قالت الشاعرة منة عدلي القيعي، إن الإعلانات معظمها تتجه للأغنية، وكان ذلك سبب دخولها مجال الإعلانات، فأسلوب "الحِكم" فى الأغاني وتحديدا الشعبي، اتبعته في الإعلانات، حتى قبل المهرجانات التى شاركت فيها، فكنت أحب حسن الأسمر والشيخ امام، وعدوية.

وتابعت: "شخصيتي اجتماعية، وأختلط بالناس، والكلام الذى أكتبه أتعلمه من الشارع، بخلاف أننى فضولية، وأحاول أسأل أسئلة شخصية مع الأشخاص الذين أتحدث معهم، فبدايتى كانت مع يا دنيا علمينى ماتعلميش علينا، مع حسن الشافعى، وهو من أدخلنى هذا المجال، وأقوى كارت فى مصر، لمحمد رمضان، وأغنية لتامر حسنى ونانسى عجرم، ثم أغنية عن اللاعب مؤمن زكريا، واغنية مهرجان القاهرة لتامر حسنى، وأغنية دقى يا مزيكا، فى مهرجان الجونة، وتتر ختم النمر، فأنا أعتبر نفسى محظوظة".
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