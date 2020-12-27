زوجة نجل القرضاوي: اليوم دفع مصاريف متأخرة من شهور بسبب خوفه ..فيديو

قالت مروة عاشور زوجة عبد الرحمن يوسف القرضاوي، إن القرضاوي الآن في تركيا ولا يرى بناته منذ فترة طويلة وليس له أي علاقة بنا وأكدت أن أولادها لا يهمه وإلى الآن لا أعرف ما هو سبب عدم موافقته على أن نقوم بالنزول إلى مصر .





وأضافت مروة عاشور خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أنني لا اعرف اي احد في تركيا ونفسيا انا محبطة وفشلت في ان اتعلم اللغة التركية وليس لدي الاستعداد لذلك ولا أشعر بأى امان في تركيا خصوصا واهلي بعيدين عني .





واوضحت مرو عاشور ،أن القرضاوي منذ ان رفعت عليه قضية الطلاق لم يعد يصرف علي ولا علي أولاده ولا يقوم بدفع اي شيء من متعلقاتنا منذ ذلك الوقت وعندما علم أنني سوف اقوم بمداخلة معكم وجدت إدارة الكمبوند الذي نقيم فية تقوم بالاتصال بي واخبرتني انه قام بدفع خدمة الشهور المتأخرة . عليهأولادهايشيءذلكأننيإدارةالذي



