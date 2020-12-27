أهم الأخبار .. قرارات حاسمة من التعليم بشأن الدراسة والامتحانات.. ذروة كورونا في مصر .. والكشف عن متورط في تفجير ناشفيل

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي ..





ماذا يفعل وزير الدفاع التركي في طرابلس؟





يجري وزير الدفاع التركي خلوصي أكار زيارة إلى العاصمة الليبية طرابلس، تبعها كثير من الأسئلة كونها تأتي بعد إتمام أول عملية تبادل أسرى بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق.. للمزيد اضغط هنا





الكشف عن هوية شخص على صلة بتفجير ناشفيل

حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي "إِف بي آي" شخصا مثار اهتمام على صلة بتفجير مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، والذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص وخلف أضرارا واسعة .. للمزيد اضغط هنا

وزير التعليم العالي يحسم قرار انتظام الدراسة وامتحانات منتصف العام

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم السبت 26-12-2020 في رحاب جامعة الفيوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم و الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات .. للمزيد اضغط هنا





نتنياهو يعرض خريطة لـ المغرب لا تضم الصحراء الغربية.. فيديو

عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خريطة تظهر "صحراء منفصلة" عن المملكة المغربية، خلال حديثه عن مكالمة أجراها مع ملك المغرب محمد السادس..؟ للمزيد اضغط هنا





بعد تخطيها الألف في مصر.. الصحة: ذروة إصابات كورونا ستكون في هذا التوقيت

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن شهور ديسمبر ويناير وفبراير، هي الأوقات الطبيعية التي تكثر فيهم الإصابة بالأمراض التنفسية. . للمزيد اضغط هنا



