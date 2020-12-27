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توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى ردا على شائعة إصابته بكورونا: لو جاتلي هقول مش هخبي..وزير التعليم العالي: 65% نسبة إشغال أسِرَّة المستشفيات الجامعية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:03 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي:

قال الإعلامي أحمد موسى،  تعليقا على شائعة إصابته بفيروس كورونا،:"  شائعات رهيبة  وأنا لو مصاب بـ كورونا هخبي يعني والاصابة بفيروس كورونا مش عيب".

قال الطيار رشدى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه لم يتم قطع الطيران مع أى دولة حول العالم، سوى مع الدول التى قامت مسبقا بإيقاف استقبال الطائرات.

قال الدكتور عمرو الحديدي مدير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد الفرنساوي، إن المستشفيات الجامعية تخصص وحدات لعزل الأطفال المصابين بكورونا.

أكدت المخرجة إيناس الدغيدى، إنها شعرت بأعراض فيروس كورونا، حينما وجدت نفسها في دورة مياه المنزل، متابعة : "ماعرفش وقعت ازاى فى الحمام" و"الدور دمه تقيل اوي"، فأنا لم أشعر بأى اجهاد، ولم أتواجد فى مهرجان القاهرة سوى يوم واحد فقط".

أكد الإعلامي خيرى رمضان، إنه خلال هذا العام تألمت أسر كثيرة، وأبى أن يبتعد إلا وأن يسلمنا لعام جديد بواقع مؤلم، وقال: "عمر ابنى لديه كورونا، وعايشين فى مأساة، وبيتي بقى معسكر وكلنا عملنا مسحات.. وممنوع الاقتراب"، ولكن الأولاد والشباب يرفضوا أن يسمعوا أى كلام، فالأفراح تقام، وأعياد الميلاد، 

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن الموجة الثانية لكورونا قوية وعنيفة وهذا ظهر أخيرا في إصابة عدد من الفنانين.

رد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول إصابته بفيروس كورونا.

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تتعامل مع أي شائعة تخرج على السوشيال ميديا، وآخرها نفيها لشائعة تعطيل الدراسة بشكل فوري.

قال الإعلامى وائل الابراشى ، إنه بمجرد ظهور أعراض كحة أو علامات رشح توجه إلى الطبيب وقام بعمل المسحة الطبية والتى أكدت إصابته بـ فيروس كورونا .

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