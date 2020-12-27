في ذكرى رحيل عادل برهام .. بدأ برحلة النسيان واشتهر بدور ضابط الشرطة

تحل اليوم، ذكرى رحيل الفنان عادل برهام الذي رحل في 27 ديسمبر 2013 عن عمر ناهز الـ 66 عامًا.





قدم عادل برهام العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، حيث شارك فى أفلام رحلة النسيان، مع محمود ياسين، للمخرج أحمد يحيى، والجلسة سرية مع محمود ياسين ويسرا وشهيرة، وعريس من جهة أمنية مع عادل إمام وشريف منير، من إخراج على إدريس، وبخيت وعديلة، ورسالة إلى الوالى، والواد محروس بتاع الوزير، مع عادل إمام، للمخرج نادر جلال، وسحر العيون مع الراحل عامر منيب ونيللى كريم، وأوقات فراغ، من بطولة راندا البحيرى وكريم قاسم، للمخرج محمد مصطفى.





ومن المسلسلات، شارك فى عشرات الأعمال الدرامية منها اللى اختشوا ماتوا، بطولة غادة عبد الرازق وأمير كرارة، للمخرج كريم ضياء الدين.





ووعد مش مكتوب مع محمود ياسين، للمخرج محمد حلمى، وليالى الحلمية، مع صلاح السعدنى، للمخرج الراحل إسماعيل عبد الحافظ، ومسلسلى الإمام أبو حنيفة النعمان وهارون الرشيد.





اشتهر برهام بتقديم دور ضابط الشرطة فى أغلب أعماله، فضلًا عن مشاركته فى العديد من الأعمال التاريخية والدينية.