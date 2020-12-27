زوجة عبدالرحمن القرضاوي: السفارة المصرية ساعدتني.. ومدير المطار التركي منعني من السفر.. فيديو

قالت مروة عاشور زوجة عبد الرحمن يوسف القرضاوي، إن زوجها قال لها في المحكمة ان حياة أولادها في مصر خطر عليهم خصوصا انهم صغار في السن واعمارهم 9 و5 و4 سنوات وبعد ان قال ذلك للقاضي التركي قرر منع بناتها من السفر.





وأضافت مروة عاشور خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر: "حياتي في مصر طبيعية ولدي اصدقاء كثيرين، ولم يتعرض أولادي للتنمر بسبب ان جدهم القرضاوي".



