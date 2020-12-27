زوجة عبدالرحمن القرضاوي: السفارة المصرية ساعدتني.. ومدير المطار التركي منعني من السفر.. فيديو

قالت مروة عاشور زوجة عبد الرحمن يوسف القرضاوي، إن زوجها قال لها في المحكمة ان حياة أولادها في مصر خطر عليهم خصوصا انهم صغار في السن واعمارهم 9 و5 و4 سنوات وبعد ان قال ذلك للقاضي التركي قرر منع بناتها من السفر.
وأضافت مروة عاشور خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر: "حياتي في مصر طبيعية ولدي اصدقاء كثيرين، ولم يتعرض أولادي للتنمر بسبب ان جدهم القرضاوي".
وتابعت مروة عاشور أنها على تواصلت مع السفارة المصرية من فترة وطلبت منهم المساعدة وعاملها جيدا وأصدروا وثائق سفر مصرية لسهولة السفر، قائلة: عندما دخلت المطار التركي وجدت ورقة معلقة متواجد عليها اسمي انا وبناتي الـ3 بخط اليد وهذا يؤكد أنهم كانوا يعلمون بوصولنا لان زوجها تربطه صداقة بمدير المطار".