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أخبار العالم

محققون: انفجار ناشفيل قد يكون عملية انتحارية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:24 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن محققين إن انفجار ناشفيل في ولاية تينيسي الأميركية قد يكون ناجما عن تفجير انتحاري.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي "إِف بي آي" حدد  شخصا مثار اهتمام  على صلة بتفجير مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، والذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص وخلف أضرارا واسعة.

وذكرت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أن المشتبه به هو أنتوني كوين وارنر يبلغ 63 عاما، وهو من سكان ناشفيل ويمتلك سيارة "أر في" كارافان شبيهة بتلك التي انفجرت يوم الجمعة.

ولم تكشف التقارير ما إذا كان قد تم اعتقال المتهم المذكور أو توجيه أي اتهامات رسمية له.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنهم يتابعون ما لا يقل عن 500 بلاغ حول قضية الانفجار، ولا يوجد مؤشرات على وجود تهديدات أخرى تستهدف المدينة.

وفي وقت سابق، عثرت السلطات الأمريكية على أشلاء بشرية قرب موقع انفجار ناشفيل، لكن لم يتم تحديد ما إذا كانت الرفات  تعود لشخص على صلة بتنفيذ التفجير أو إذا كان أحد الضحايا.

وانفجرت عربة سكن "كرفان"، الجمعة، وسط ناشفيل عشية احتفالات عيد الميلاد، ما خلف دمارا واسعا وأضرارا بعشرات المباني.

بدورها، أكدت الشرطة أن  الانفجار كان "عمل متعمد" وألحق أضرارا كبيرة بالبنية التحتية وأثر على شبكة الاتصالات والكهرباء في المدينة.



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