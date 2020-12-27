ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

زوجة عبدالرحمن القرضاوي: كان دايما يهددني أنه على علاقة بمكتب أردوغان.. فيديو

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:09 ص
مروة عاشور
مروة عاشور
Advertisements
إبراهيم القادري
قالت مروة عاشور زوجة عبد الرحمن يوسف القرضاوي، أنها تعيش هي وبناتها من النفقة البسيطة التي يدفعها عبد الرحمن القرضاوي، مشيرة إلى أن بنتين من بناتها أصيبتها بمرض معوي بسبب سوء الاكل، كما انها ممنوعة من التحدث ليوسف القرضاوي. 

وأضافت مروة عاشور خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر: حضانة الفتيات معي حتي الان ولا استطيع حضور جلسات المحكمة بسبب معارف عبد الرحمن في تركيا، فهو كان يقول لي انه يعرف اشخاص في مكتب أردوغان".

وتابعت مروة عاشور: "أرسلت فيديو لقناة الجزيرة عن مشكلتي انا وبناتي ولم يتصل بنا أحد ومن قام بإرسال هذا الفيديو هو خالي.. قناة الشرق تهاجمني كما انني  محرومة من أهلي وشغلي وبلدي ومش عاوزة أفضل تحت رحمة عيلة القرضاوي في تركيا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

علاقات جنسية في قطر وتركيا.. فضيحة تطارد عبد الرحمن يوسف القرضاوي.. شاهد

علاقات جنسية محرمة| زوجة ابن القرضاوى تفضحه على الهواء.. وأحمد موسى: اذهبي لـ القنصلية

الجزيرة ماتت والدفنة بعد عرض «على مسئوليتي».. ثورة على الجزيرة بعد فضح تزويرها

بعد فضح أكاذيب الجزيرة.. #الجزيره_ماتت يستمر في تصدر تويتر

تداول وفاة يوسف القرضاوي بعد فضيحة زوجة نجله.. وعلماء المسلمين يرد

فضيحة جديدة لـ أردوغان.. تركيا تمنع زوجة نجل القرضاوي من العودة لـ مصر.. فيديو

ترشيحاتنا

إصابة عماد متعب بفيروس كورونا

بعد تخطيها الألف في مصر.. الصحة: ذروة إصابات كورونا ستكون في هذا التوقيت

مدير قصر العيني الفرنساوي: زيادة إصابات الأطفال في موجة كورونا الثانية

أول مباراة محتملة .. مصطفى محمد يواجه البرازيلي نيمار في الدوري الفرنسي

ارتفاع الإصابات وتراجع الوفيات .. الصحة تصدر البيان اليومي لفيروس كورونا

محمد فاروق: أوباما وقع لـ بيراميدز بسبب طارق حامد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان فوق الركبة .. لقاء الخميسي تثير الجدل برفقة زوجها وابنها

بملابس المنزل .. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

احتفالا بالكريسماس.. روبي تثير الجدل بإطلالة جريئة