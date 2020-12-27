زوجة عبدالرحمن القرضاوي: كان دايما يهددني أنه على علاقة بمكتب أردوغان.. فيديو

قالت مروة عاشور زوجة عبد الرحمن يوسف القرضاوي، أنها تعيش هي وبناتها من النفقة البسيطة التي يدفعها عبد الرحمن القرضاوي، مشيرة إلى أن بنتين من بناتها أصيبتها بمرض معوي بسبب سوء الاكل، كما انها ممنوعة من التحدث ليوسف القرضاوي.





وأضافت مروة عاشور خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر: حضانة الفتيات معي حتي الان ولا استطيع حضور جلسات المحكمة بسبب معارف عبد الرحمن في تركيا، فهو كان يقول لي انه يعرف اشخاص في مكتب أردوغان" .





فيديو لقناة الجزيرة عن مشكلتي انا وبناتي ولم يتصل بنا أحد ومن قام بإرسال هذا الفيديو هو خالي.. قناة الشرق تهاجمني كما انني محرومة من أهلي وشغلي وبلدي ومش عاوزة أفضل تحت رحمة عيلة القرضاوي في تركيا". وتابعت مروة عاشور : "أرسلتلقناةأحدهذاقناةمحرومة



