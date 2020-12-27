46 على رحيله.. حفيدة فريد الأطرش تحيي ذكراه

قالت الإعلامية مزنة الاطرش حفيدة الفنان الراحل فريد الاطرش، إنها تتشرف لانتسابها لعائلة آل الاطرش والتي بها الكثير من العمالقة ومنهم ملك العود وشقيقته أسمهان.





وأضافت «الاطرش» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الفنانة أسمهان لن يكررها الزمن مرة أخري بسبب أعمالها الخالدة علي مر التاريخ.





وتابعت الإعلامية مزنة الاطرش أن سوريا علي مر التاريخ يخرج منها دائما عمالقة الفن.





وعرضت الفضائية المصرية الأولى، تقريرا بمناسبة مرور 46 عاما على رحيل ملك العود الفنان فريد الأطرش، الذى رحل عن دنيانا يوم 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر ناهز 64 عاما، بعد مشوار فنى كبير قدم من خلاله مئات الأغاني والألحان والأفلام، التي ما زالت عالقة في أذهان المشاهدين.





قال الراحل فريد الأطرش في تسجيل إذاعي بصوته أنه أول فنان عربي تنشر أعماله عالميا، وخلال هذا التسجيل ذكر العديد من التواريخ الهامة والمؤثرة في حياته، يرصدها «صدى البلد» في ذكرى ميلاده الـ 110، خاصة أنه حاصل على وسام الاستحقاق من مصر ووسام الخلود من فرنسا ووسام الأرز من لبنان وأفضل عازف عود عام 1962.





في عام 1910 ولد فريد بن محمد بن فهد الأطرش بمدينة السويداء في محافظة الجبل في سوريا، وفي عام 1917 عادت الأسرة إلى جبل الدروز مجددا بعد أن سافر حمد الأطرش بعائلته للعمل بالأناضول لفترة قصيرة، وفي طريق العودة ولدت زوجته في عرض البحر على متن باخرة يونانية، آمال الأطرش أخت فريد التي عرفت بعد ذلك باسم أسمهان.



