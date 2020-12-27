مرض نادر.. امرأة أهملت برودة ساقها الشديدة فأصابتها كارثة| صور





لم تدرك أن برودة القدم بالأمر الخطير، واعتقدت أنه ناتج عن قضاء الوقت خارج البلاد تحت الثلج، ولربما يختفي بعد أيام.





لكن في الواقع كانت برودة قدميها التي اعتبرتها أمر طبيعي كأي شخص، علامة على معاناتها من جلطة دموية نادرة، وأنها كانت على وشك فقدان ساقها عندما شخصها الأطباء بعد أسبوعين.





تحكي المرأة البريطانية البالغة من العمر 57 عامًا وتعيش في بريستون: "لم أستطع تدفئة ساقي من شدة البرودة التي تسري بها، وجلست بجوار المدفأة لكنها لم تحدث أي فرق، واعتقدت أن الأمر كان غريبًا بعض الشيء لكنني لم أفكر في وجود أي خطر".





وتستكمل: "في اليوم التالي، ذهبت إلى العمل وفي طريقي إلى المنزل، كنت أقود السيارة وبدأت أشعر بألم شديد أثناء استخدام القابض".





عادت إلى المنزل وحاولت أن تريحها ثم ذهبت إلى الفراش، لكن إنجي استيقظت في منتصف الليل بألم شديد ولاحظت أن قدميها قد تحولت إلى اللون الأبيض من شدة البرودة".





وأضاف: تناولت بعض المسكنات، وعادت إلى النوم وفي اليوم التالي تحسن الألم، بخلاف عندما حاولت المشي عليها، تقول: "بعد المشي حوالي 50 مترًا شعرت بألم شديد، أخذني شريكي إلى مركز استقبال وقال طبيب الطوارئ إنني بحاجة إلى رؤية الطبيب العام في اليوم التالي للحصول على إحالة عاجلة لرؤية استشاري الأوعية الدموية".





بالنظر إلى نتائج الفحص، تمكنوا من رؤية تمدد الأوعية الدموية المأبضية، لم يعرفوا سبب حدوث ذلك لي ولم أنا لست مصابًا بمرض السكري، ولم أدخن أبدًا، ولست بدينة لقد كان الأمر مجرد مفاجأة".





أخبرها الأطباء أنها على وشك إجراء عملية بتر وأنها بحاجة إلى جراحة كبرى لمحاولة إنقاذ ساقها، تقول: "إذا كنت أعرف حينها، ما أعرفه الآن كنت سأذهب مباشرة إلى المستشفى.. فبمجرد وصولي إلى المستشفى قيل لي إنني كنت على بعد ساعات فقط من بتر ساقي".





كلما طالت مدة تحول قدمك إلى اللون الأبيض، زادت فرصة فقدان ساقك بسبب نقص إمدادات الدم، ليتم بترها.

بعد عطلة عيد الميلاد الجميلة العام الماضي والتزلج على الجليد في جنيف، عادت أنجي كروس إلى بريطانيا في 1 يناير 2020، وبينما كانت تستعد للعودة إلى العمل في اليوم التالي، لاحظت برود شديد في ساقها اليسرى بشكل غير عادي من الركبة إلى أخمص قدميها.