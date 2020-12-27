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رياضة

شباب يد سموحة يفوز على بورسعيد فى عقر داره

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:49 ص
صدى البلد
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محمد سمير
حقق فريق "2002" لكرة اليد بنادى سموحة فوزا غاليا على  نادي بورسعيد بنتيجة 18/30، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب بورسعيد في إطار منافسات بطولة الدوري العام. 

يتكون فريق سموحة من اللاعبين:

حسين سعيد، عمرو جمال، محمود الشيخ، زياد حربى، سعد احمد سعد، احمد طارق، يوسف حسام، عبدالرحمن هاني، عمر الطويل، يوسف حسن، بدر نمر، عبدالرحمن أبوالفتوح،  يوسف حسنين، محمود سامي، معاذ اشرف، على جابر، محمد أسامه، ادهم اسلام و ادهم حلواني و ادهم امين و امير عبدالقادر، خالد محمد خميس، عمرو محمد، يوسف عباس، يوسف عبدالرزاق، ياسين محمد عبدالمنعم. 

يضم الجهاز الفني للفريق:

الكابتن محمد سعيد مدير فني، د محمد دومه مدرب، الكابتن كريم مكاوي مدرب حراس مرمى، د عبدالمنعم حسن علاج طبيعي، الكابتن محمد جمعه ادارى.
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