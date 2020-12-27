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مرأة

بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات عرضت هنا شيحة للانتقاد

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:06 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

تصدرت الفنانة  هنا شيحة تريند مؤشر موقع جوجل بعد احتفالها أمس بعيد ميلادها الـ 35، واستطاعت أن تحقق النجاح في عالم التمثيل طوال مشوارها.


تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد من حفل عيد ميلاد هنا شيحة - الذي أقيم ليلة أمس- وظهرت فيه بصحبة محمود شاهين -ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين- وهما يرقصان ويحتفلان بعيد الميلاد. 


وتألقت هنا شيحة بمجموعة من الإطلالات التي تبرز جمال أنوثها، خلال الفترة الماضية، كما تعتمد على الألوان الزاهية وعلى أحدث صيحات الموضة.


كما تتميز  هنا شيحة بالظهور بشكل جمالي بسيط، وتتخلى عن وضع الماكياج الصارخ، وتكتفي باللمسات الهادئة.


وفى هذا السياق ننشر مجموعة من صور الفنانة  هنا شيحة .

بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات عرضت هنا شيحة للانتقاد
بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات عرضت هنا شيحة للانتقاد
بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات عرضت هنا شيحة للانتقاد
بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات عرضت هنا شيحة للانتقاد
بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات عرضت هنا شيحة للانتقاد
بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات عرضت هنا شيحة للانتقاد
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