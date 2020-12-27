بعد تصدرها تريند جوجل .. أجمل 10 صور لـ يسرا اللوزى تكشف عن أنوثتها

تصدرت الفنانة يسرا اللوزي مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها بحوار تليفزيوني في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، وكشفت خلاله بعض التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية.





وتتألق الفنانة يسرا اللوزي بمجموعة من الإطلالات التي تبرز جمال أنوثها، خلال الفترة الماضية، كما تعتمد على الألوان الزاهية وعلى أحدث صيحات الموضة.







كما تتميز يسرا اللوزي بالظهور بشكل جمالي بسيط وبدون تكلف، وتتخلى عن وضع الماكياج الصارخ، وتكتفي باللمسات الهادئة.





وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعة من صور الفنانة يسرا اللوزي .





وقد تصدرت الفنانة يسرا اللوزي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تصريحاتها مع الإعلامية منى الشاذلي.







حب يسرا اللوزي للغة العربية

قالت يسرا اللوزي، من خلال برنامج "معكم"، "أنا لم أتخرج من مدارس أجنبية، بل تخرجت في مدرسة مصرية، وأنا أحب اللغة العربية، كما أن جدتى سورية، والسوريون متميزون فى اللغة العربية، وهي ساعدتني كثيرًا، كما أن الفضل يعود أيضًا لمدرس اللغة العربية الأستاذ رفعت الذى جعلني أحبها كثيرًا".



حمل يسرا اللوزي

أما عن حملها، قالت إنها وضعت طفلتها "نادية" منذ 7 أشهر فقط، مشيرة إلى أن الفيديو الذي قامت بنشره كان قبل الولادة بوقت قليل جدا، وأن هذا الفيديو كان في بداية ظهور فيروس كورونا المستجد، وكان الجميع لديه تخوفات من ذلك الفيروس الغريب.



متابعة يسرا اللوزي مع الأطباء

وتابعت الفنانة يسرا اللوزي، أنها كانت تقوم بإرسال أسئلة للأطباء، حول هل سيولد الطفل مصابًا بكورونا وما العلاج له وهل الرضاعة ستكون خطرا على الطفل في حالة إصابة والدته بكورونا أم لا.