بفستان فوق الركبة .. لقاء الخميسي تثير الجدل برفقة زوجها وابنها

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.





وتألقت الفنانة لقاء الخميسى؛ بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون الاسود.





ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج بالألوان الطبيعية التى تتناسب مع بشرتها فهى تفصل احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.





وظهرت لقاء الخميسي في الصورة برفقة زوجها محمد عبد المنصف حارس مرمي وادي دجلة وابنها ادهم وكتبت معلقة: "رجالي بارك الله فيك ".





وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.





"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.



