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حوادث

للمرة الثالثة.. السيطرة على حريق في مستشفى خاص بالإسكندرية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:55 ص
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق في مستشفى خاص بالإسكندرية
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أحمد بسيوني
نشب حريق في مستشفى البدراوي بشارع محمد نجيب، التابع لحي المنتزه أول، شرق الإسكندرية بسبب ماس كهربائي في لوحة الكهرباء العمومية، للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، والثالثة في شهور. 

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على الحريق، دون إصابات.

تلقى مدير أمن الإسكندرية ومساعد وزير الداخلية اللواء سامي غنيم إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، بشأن نشوب بمستشفى البدراوي للمرة الثالثة.

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وعلى الفور، تحركت مباحث القسم إلى محل الواقعة وبصحبتها قوات الحماية المدنية، من أجل إخماد النيران، ومنع انتشارها إلى غرف المرضى، والعمارات السكنية المجاورة.

وبعد إجراء المعاينة، تبين نشوب حريق بسبب حدوث ماس كهربائي بلوحة الكهرباء الرئيسية للمرة الثالثة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيلت الواقعة للنيابة لتتولى التحقيق.

ونشب حريق في مستشفى البدراوي منذ أسبوعين بسبب ماس كهربائي وتم وضع كردون أمنى لمنع مرور المواطنين.

ووصلت سيارات الحماية المدنية بالإسكندرية إلى المستشفى واخلاءها من المرضى ومحاولة السيطرة على الحريق منعا لانتشاره إلى العمارات السكنية.

وقبل عدة أشهر، اندلع حريق بنفس المستشفى  بسبب ماس كهربائي في وحدة التكييف المركزي في المستشفى، وأودى بحياة ٧ أشخاص وإصابة ٧ آخرين هو حدوث ماس كهربائي.
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