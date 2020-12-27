لاعبة منتخب السيدات: وتعرضنا للسخرية من أشخاص لا يفهمون كرة القدم

أكدت ليلى شريف، لاعبة منتخب السيدات، إن مباراة لبنان كانت مفيدة استعدادا لتصفيات الأمم الإفريقية وكأس العالم.





وقالت ليلى شريف خلال حوارها ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :"مباراة لبنان الودية أفادتنا كثيرا لأنها أول احتكاك حقيقي بعد خوض مباريات ودية محلية".





وتابعت: "تفاجأنا من التعليقات عبر السوشيال ميديا بسخرية بعد الهزيمة من لبنان خاصة اننا كنا نخوضها كمباراة عادية".



