ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالكاروهات.. مي عمر تثير الجدل بأنوثتها برفقة أحمد زاهر

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:44 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
نشر احمد زاهر صورة تجمعه بالفنانة مي عمر، وذلك عبر صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". 

تألقت الفنانة مى عمر؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية بليزر كاروهات ونسقت معه حزام خصر من اللون النبيتى؛ ونسقت معه بنطلون جينز ازرق فاتح. 

ووضعت بعض اللمسات البسيطة من مكياج العيون واحمر الخدود واحمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة. 

وعلق قائلًا: "بكره اول حلقات مسلسل لؤلؤ على قنوات mbc وon، مي عمر، ادوارد، شرنوبي، نيرمين الفقي، نجلاء بدر، هيدي كرم، عماد زياده، سلوي عثمان، هدير عبدالناصر، ملك أحمد زاهر، والعبدلله، حوار محمد مهران، مدير التصوير أحمد فهيم، اخراج محمدعبدالسلام، إشراف عام على الكتابه والاخراج محمد سامي، إنتاج سينيرجي تامر مرسي، إشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، يارب يعجبكم".

وطرحت شركة سينرجى الأغنية الدعائية لمسلسل "لؤلؤ" والتى تحمل اسم "لؤلؤ" وتغنيها النجمة مى عمر بطلة العمل المقرر بدء عرض حلقاته على قناتى ON وON دراما يوم 27 ديسمبر الجارى.  
بالكاروهات.. مي عمر تثير الجدل بأنوثتها برفقة أحمد زاهر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قريب جدا.. أحمد زاهر يروج لمسلسله الجديد لؤلؤ برفقة مي عمر

هاف ستومك وهوت شورت.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بأنوثتها

شاهد... أحمد زاهر بصحبة نيرمين الفقي والشرنوبي من كواليس لؤلؤ

بصورة من كواليس لؤلؤ.. أحمد زاهر يشوق جمهوره بمسلسله الجديد

نيرمين الفقي تظهر مهاراتها فى لعبة "الطاولة" مع جوري بكر.. فيديو

فى آخر يوم تصوير.. فريق عمل مسلسل "لؤلؤ" يحتفل بعيد ميلاد إدوارد

ترشيحاتنا

دليل بصري.. أخصائية أورام تكشف عن علامة تحذيرية تشير إلى الإصابة بسرطان الأمعاء

طبيبة تحذر من الاستحمام لأكثر من 15 دقيقة

محمد فاروق: أوباما وقع لـ بيراميدز بسبب طارق حامد

إصابة ابنه بـ كورونا| خيري رمضان: عايشين مأساة فى البيت

محافظ الغربية يقرر غلق الأسواق اليومية شهرًا لمواجهة كورونا

الصحة تكشف عن عارض مشترك بين حالات الإصابة بـ كورونا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان فوق الركبة .. لقاء الخميسي تثير الجدل برفقة زوجها وابنها

بملابس المنزل .. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

احتفالا بالكريسماس.. روبي تثير الجدل بإطلالة جريئة