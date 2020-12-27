بالكاروهات.. مي عمر تثير الجدل بأنوثتها برفقة أحمد زاهر

نشر احمد زاهر صورة تجمعه بالفنانة مي عمر، وذلك عبر صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





تألقت الفنانة مى عمر؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية بليزر كاروهات ونسقت معه حزام خصر من اللون النبيتى؛ ونسقت معه بنطلون جينز ازرق فاتح.





ووضعت بعض اللمسات البسيطة من مكياج العيون واحمر الخدود واحمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.





وعلق قائلًا: "بكره اول حلقات مسلسل لؤلؤ على قنوات mbc وon، مي عمر، ادوارد، شرنوبي، نيرمين الفقي، نجلاء بدر، هيدي كرم، عماد زياده، سلوي عثمان، هدير عبدالناصر، ملك أحمد زاهر، والعبدلله، حوار محمد مهران، مدير التصوير أحمد فهيم، اخراج محمدعبدالسلام، إشراف عام على الكتابه والاخراج محمد سامي، إنتاج سينيرجي تامر مرسي، إشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، يارب يعجبكم".



