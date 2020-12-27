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مرأة

احتفالا بالكريسماس.. روبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:46 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة روبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" بإطلالة انيقة احتفالا بالكريسماس.

وتألقت بها روبي، بفستان مكشوف الأكتاف والصدر باللون الاسود ونسقت معه حزام عن الخصر اسود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها. 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الأحمر اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تكشف جمالها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط بشكل نجم كبير باللون الفضي .
احتفالا بالكريسماس.. روبي تثير الجدل بإطلالة جريئة
احتفالا بالكريسماس.. روبي تثير الجدل بإطلالة جريئة
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