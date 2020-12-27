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رئيس الزمالك الجديد: لدينا تصور لحل جميع أزمات النادي وتدبير الموارد.. فيديو

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:51 ص
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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إبراهيم القادري
قال المستشار عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك، إنه يعد جمهور الزمالك  بتقديم كل شىء جيد للنادي، مشيرا إلى أنه يدرس العديد من الملفات لحين الاجتماع مع اللجنة التنفيذية لكرة القدم، لعرض تصورات لحل جميع أزمات نادي الزمالك وتدبير الموارد.

وأضاف عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه م بي سي مصر ، أنه سوف يعمل مع اللجنة الحالية، وهناك عضو ثالث سوف ينضم اليهم قريبا، متمنيا ان يرى نادي الزمالك مثلما تتمني جماهيره.

واوضح عبدالعزيز ، أن جميع الأفكار التي من شأنها الارتقاء بنادي الزمالك مطروحة ومع الوقت سيتم دراسة تلك الملفات، لافتا الي انه يحاول توفير موارد مالية للنادي حتى لا يكون هناك اى شكوى مالية لاي احد تجاه النادي واللاعبين.
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