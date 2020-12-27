رئيس الزمالك الجديد: لدينا تصور لحل جميع أزمات النادي وتدبير الموارد.. فيديو

قال المستشار عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك، إنه يعد بتقد يم كل شىء جيد للنادي، مشيرا إلى أنه يدرس العديد من الملفات لحين الاجتماع مع اللجنة التنفيذية لكرة القدم، لعرض تصورات لحل جميع أزمات نادي الزمالك وتدبير الموارد. جمهور الزمالك بتقد





وأضاف عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه م بي سي مصر ، أنه سوف يعمل مع اللجنة الحالية، وهناك عضو ثالث سوف ينضم اليهم قريبا، متمنيا ان يرى نادي الزمالك مثلما تتمني جماهيره.



