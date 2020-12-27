جنا عمرو دياب ترقص على أغاني أجنبية

نشرت جنا عمرو دياب مجموعة صور وفيديوهات جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
وظهرت جنا عمرو دياب في غرفتها وهى ترقص على اغانى اجنبية.
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كانت جنا شاركت والدها الغناء فى اغنية " جميلة" من البومه الاخير " سهران".
وطرح عمرو دياب أغنية "من العشم" رابع أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، الاغنية من كلمات تركي آل الشيخ، لحن تامر عاشور، توزيع نادر حمدي ، ميكس وماستر أمير محروس.
ويضم الألبوم 12 أغنية وهم:
1- يا أنا يا لاء (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي).
2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).
3- شكرًا (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم).
4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام ذكي - توزيع: رامي سمير).
5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما).
6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير).
7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل).
8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).
9- يادلعوا (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي).
10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي).
11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).
12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل).