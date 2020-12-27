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فن

جنا عمرو دياب ترقص على أغاني أجنبية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:36 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت جنا عمرو دياب مجموعة صور وفيديوهات جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت جنا عمرو دياب في غرفتها وهى ترقص على اغانى اجنبية.

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كانت جنا شاركت والدها الغناء فى اغنية " جميلة" من البومه الاخير " سهران".

وطرح عمرو دياب أغنية "من العشم" رابع أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، الاغنية من كلمات تركي آل الشيخ، لحن تامر عاشور، توزيع نادر حمدي ، ميكس وماستر أمير محروس. 

ويضم الألبوم 12 أغنية وهم:
1- يا أنا يا لاء (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي).
2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).
3- شكرًا (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم).
4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام ذكي - توزيع: رامي سمير).
5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما).
6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير).
7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل).
8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).
9- يادلعوا (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي).
10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي).
11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).
12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل).


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