حفل نيمار يثير الجدل في البرازيل

تسبب اللاعب البرازيلي نيمار، في حالة من السخط بعد دعوته لحفل بمشاركة مئات الحضور في البرازيل بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا، التي حصدت أرواح 190 ألف برازيلي على الأقل، حسبما تناقلت الصحافة المحلية السبت.





نال لاعب باريس سان جيرمان كما هائلا من الانتقادات عقب كشف صحيفة (جلوبو) عن هذا الحفل، الذي بدأ الجمعة بمنزل اللاعب في ريو دي جانيرو ويستمر بحضور 500 مدعوا.





ووفقا للمصدر، فقد تعاقد نيمار مع فرقة غنائية لتسلية زواره على مدار الاحتفالات، كما شيد ملهى ليلي تحت الأرض، مزود بعازل للصوت كي لا يثير الصخب استياء الجيران.



