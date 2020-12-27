علامات الإصابة بالحسد وأدعية للوقاية منه

لا تكون الإصابة بالعين والسِّحر إلّا بقضاء وقدر الله سبحانه، فلا يمكن للعين أن تسبق القدر، حيث قال الرسول - صلّى الله عليه وسلّم-: «لو كان شيءٌ سابَق القدرَ لسبقَتْه العَيْنُ»، كما لا بدّ للعبد المؤمن إحسان الظن بالله وحُسن التوكّل عليه، فلن يصيب العبد إلّا ما كتب الله عليه، فلو اجتمع جميع البشر على أن يصيبوه بشيءٍ لا يمكن لهم أن يصيبوه إلّا بما قدّره الله له. الوقاية من الحسد ..





علامات الإصابة بالحسد

ذكر بعض الرقاة الشرعيين بعض أعراض التي يشعر بها المحسود ومنها أولًا: اعتزال الأهل والأصحاب بشكل مبالغ فيه. ثالثًا: البكاء والاختناق بدو ن أسباب. رابعًا: عدم اهتمام الشخص المصاب بالحسد بمظهره أمام أقرانه. خامسًا: الشخص المحسود يعاني دائما من عدم الاستقرار في أحواله إذ أنه دائم القلق بسبب اضطراب ظروفه الحياتية بشكل عام. سادسًا: يصاب بحالة من العدوانية في تعامله مع أقرانه. سابعًا: حدوث ثورة وغضب مستمر . ثامنًا: ازدياد الشكوى والقلق من عدة أشياء إلى جانب الإحساس ببعض الأوجاع. تاسعًا: الإحساس بعدم التوازن قد يصل إلى الإغماء. عاشرًا: الإحساس بأن الجسم تحت تأثير التخدير. الحادي عشر: فقدان الوزن بشكل بالغ وذلك بسبب انعدام الشهية. الثاني عشر: زيادة التثاؤب أثناء قراءة القرآن. الثالث عشر: صداع بالرأس. الرابع عشر: التعرق والتبول الزائد. الخامس عشر: إسهال شديد ومستمر. السادس عشر: ألم شديد بالبطن. السابع عشر: الاكتآب وقلة الكلام. الثامن عشر: المعاناة من بعض الأمراض النفسية كالجنون والوهم.



دعاء الوقاية من الحسد للأبناء

1- اللهم احفظ أولادي ولا تجعل ابتلائي فيهم ، واحفظهم من كل مكروه أو شر قد يصيبهم. 2- اللهم كما حفظت كتابك الكريم احفظ أبنائي من الشيطان الرجيم. 3- اللهم احفظ أبنائي من الأمراض والأسقام. 4- اللهم إني أستودعك أبنائي فهم قطعة من قلبي وقد غابت عنهم عيني، ولكن عينك لم تغب ، فيا الله احفظهم حفظًا يليق بعظمتك. 5- اللهم إني أستودعك ذريتي يا من لا تضيع عنده الودائع. 6- اللهم عافهم من كل آفة وعاهة ومن سووء الأسقام والأمراض ومن شر الليل وما يحويه ومن شر عين كل حاسد وحاقد ومن أصدقاء السووء. 7- اللهم أصلح شأن أبنائي وبارك لي فيهم ، ووفقهم لما تحبه وترضاه، واغنهم بحلالك عن حرامك، وبرحمتك عمن سواك، وأبعد عنهم يا الله كل شر قد يلحق بهم. 8- اللهم إنك رزقتني أبنائي بلا حول لي ولا قوة ، فاحفظهم بعينك التي لا تنام ، وقربهم منك، واجعلهم من عبادك الصالحين المقربين ، وأجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 9- اللهم الطف بأبنائي يا كريم واجعلهم من الذاكرين والمذكورين، وعلق قلوبهم بطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجه إليك وتقبلهم .

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أدعية للوقاية من الحسد ذُكر في القرآن الكريم قوله تعالى: « وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ»، وأجمل ما يدعو به الإنسان للوقاية والتحصين من الحسد،:

1- « أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»؛ تقال سبع مرات

2- « أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة».

3- « أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن شر إبليس وجنده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها».

4- « أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل دابة أخذ الله بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض».

5- « أعوذ بالله العلي العظيم مما استعاذ منه خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم».

6- « أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين، ومن شر الحاسدين، ومن شر العائنين، ومن شر الناظرين، ومن شر العاشقين، ومن شر الساحرين والشياطين».

7- « بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك».

8- « بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن كل بلاء يؤذيك، ومن كل شر وشقاء يشقيك، ومن كل نفس أوعين حاقد أوعين حاسد، ومن سحر ساحر أو كيد كائد، اللهم أبطل أثر عين معجبة نظرت وما ذكرت اسم الله».

9- « اللهم أبطل أثر عين أصابت عقلا فبلدته، وأصابت علما فضيعته، وأصابت جسدا فأمرضته، وأصابت عضوا فأبطلته، وأصابت جمالا فشوهته، اللهم أبطل أثر كل عين حاسدة. اللهم أبطل حسدًا على الدين وقوة الإيمان، وعلى الاستقامة والالتزام، وعلى الصلاة والصيام، وعلى التصدق والإحسان، وعلى العافية في الأبدان، وعلى الصحة في الأجسام، وعلى حسن الحديث وطلاقة اللسان، وعلى دماثة الخلق وطيب المعشر والعشرة، وعلى جمال الخلْق والخُلُق».



