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احترس من الكمبيوتر.. 8 أسباب لـ لإصابة بالهالات السوداء

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:01 ص
ساعات عمل طويلة أمام
ساعات عمل طويلة أمام الكمبيوتر.. احترس من أسباب الإصابة باله
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أسماء عبد الحفيظ

 يتعرض الكثر من الرجال والنساء على حد سواء للاصابة بالهالات السوداء، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها الجلوس عدد ساعات طويلة أمام الكمبيوتر. 


فيما يلي بعض الأسباب الشائعة للهالات السوداء


1. قلة كمية الماء المناسبة - من المهم طرد السموم من الجسم باستمرار وتخزينها حتى لا تضر بك. ابدأ بتناول ما لا يقل عن 10-12 كوبًا من الماء في مدخولك اليومي.


2. مستويات الهيموجلوبين - تحتاج أيضًا إلى التحقق من المشكلات الداخلية فيما يتعلق بمستويات الهيموجلوبين لديك والحصول على موعد مع طبيبك لمعرفة ما إذا كان هناك أي ضعف داخلي قد تضطر إلى تناول مكملات الفيتامينات بسببه. ومع ذلك ، يمكن أيضًا استبدال هذا بنظام غذائي عالي البروتين ومتوازن.


3. أسباب وراثية - في كثير من الأحيان ، قد يكون سبب الهالات السوداء وراثيًا ولا يرتبط بشكل مباشر بتناولك الغذائي. في مثل هذه الحالة ، لن تكون قادرًا على التخلص منها تمامًا ولكن بمجرد العمل بشكل صحيح ، ستتمكن بالتأكيد من تقليلها بشكل كبير.


4. الأرق - بالنسبة لبوم الليل الذين يحتفلون بشدة أو يدخنون أو يشربون ، لا بد أن تظهر الدوائر المظلمة. وازن بين أسلوب حياتك وتحس الراحة.

 

5. الإجهاد - يعاني معظم الأشخاص الذين يعانون من ضغوط شديدة من مشاكل في النوم أيضًا. إما أنهم يعانون من اضطراب النوم والقذف والالتفاف أو بسبب التفكير المتواصل لا ينامون. غالبًا ما يستيقظون مترنحين في الصباح.

6. عدم وجود نظام غذائي سليم - الخردة والأطعمة الحافظة الثقيلة ونقص السلطات الطازجة والطعام المغذي الكافي في نظامك الغذائي سيؤدي أيضًا إلى جعل الجلد يبدو شاحبًا ويمنحك الهالات السوداء.

7. مرض طويل الأمد - عند التعافي من مرض طويل ، يمكن أن تبدأ الهالات السوداء في الظهور بسبب الضعف الداخلي.
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8. ساعات عمل الكمبيوتر - قد تكون ساعات العمل الطويلة أمام الكمبيوتر مروعة للعين ويمكن أن تؤدي إلى إجهاد العين والهالات السوداء. ضع عينيك في راحة يدك كل ساعة لإرخاء عضلات العين وتحسين الدورة الدموية.

مصدر المعلومات موقع food.

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