سيدات سلة سموحة يسعى لخطف برونزية الدوري من الشمس اليوم

يلتقي اليوم فريق سموحة لكرة السلة للسيدات بقيادة الكابتن أيمن ناجي مدرب الفريق مع نظيره الشمس على الميدالية البرونزية والمركز الثالث لبطولة الدوري العام الممتاز (أ) سيدات المرتبط.





وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد قرر تأجيل اللقاء ليقام اليوم الأحد بدلا من أمس من أجل إجراء مسحة للفريقين بعد التعليمات الصادرة من اللجنة الأوليمبية وطبقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وصعد الفريق لقبل النهائي بعد تغلبه علي الزمالك 69/63 في العودة وكان الفريق قد فاز في الذهاب أيضا 67/63 قبل أن يخسر من الأهلي في الدور قبل النهائي ليلعب علي الميدالية البرونزية.





وسبق له الفوز علي نظيره الترام في دور الـ16 81/58 لقاء العودة وكان الفريق قد فاز في الذهاب 78/56.





وحقق الفريق العلامة الكاملة في الدورة المجمعة الثانية بالفوز علي البنك الأهلي 68/52 ثم الأوليمبي 49/31 ثم هليوبوليس 82/77 وأنهى الدورة الأولى بالفوز علي البنك الأهلي 66/44 ثم الأوليمبي 82/56 ولقي خسارة وحيدة أمام هليوبوليس 87/81.





يضم الفريق: ريم أسامة (ريكو) وفاطمة ممدوح (فاطيما) وآية فتح الله وندي إيهاب (كونجا) ورانيا عبد العاطي وهاجر الشافعي وسماء السيد وريم حسام وإنجي صلاح وفريدة محمد ومريم حسام وحبيبة أيمن ويمنى كوكو ويمني صبحي.



