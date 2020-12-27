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فن

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ عماد متعب بعد إصابته بـ كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:44 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان نبيل الحلفاوي منشورا جديدا عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حرص خلاله على تقديم الدعم عماد متعب لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وقال نبيل الحلفاوي: "ألف سلامة. ربنا يشفي الجميع ويرفع عنا البلاء والوباء."



كان نبيل الحلفاوى كشف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عن اسباب اعتذاره عن تصوير اعمال فنية جديدة فى الفترة الحالية. 

وقال نبيل في تغريدته: "عن نفسي باعتذر بالفعل عن أي عمل جديد في ظل هذا التصاعد في الإصابات وسرعة الانتشار على الأقل حتى ينتهي الشتاء لما نشوف آخرتها.. لكن فاضل لي يوم أو يومين الشهر القادم في تصوير عملي الأخير ولازم أخلصهم.. ربنا يعديهم على خير".

وكان نبيل الحلفاوي وجه الدعم للإعلامي وائل الإبراشي والفنانة يسرا بعد إصابتهما أمس بفيروس كورونا المستجد. 

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا: "‏أصدق الدعوات بالشفاء للإعلامي المتميز وائل الإبراشي وللزميلة العزيزة الفنانة يسرا.. ولكل مريض يارب.. ليس لنا إلا إنت اللهم ادفع عن عبادك الوباء والبلاء يا رحمن يا رحيم". 

  
 
 ألف سلامة. ربنا يشفي الجميع ويرفع عنا البلاء والوباء. https://t.co/rhaMdLftqx
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