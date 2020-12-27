ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

2.3 تريليون دولار.. بايدن يدعو ترامب لسرعة الموافقة على قانون تمويل الحكومة ضد كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:14 ص
بايدن
بايدن
Advertisements
أ ش أ
دعا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى التوقيع على مشروع قانون بتمويل الحكومة ب 3ر2 تريليون دولار اليوم وعلى حزمة المساعدات الخاصة بمتضرري جائحة كورونا " كوفيد ـ 19".

وانتقد بايدن - في تصريحات اليوم - موقف ترامب بتعليق الموافقة على خطة المساعدة حتى اللحظة الأخيرة وعدم تجديد المساعدات الحيوية كإعانات العاطلين عن العمل.

وقال بايدن "ها هو اليوم التالي ليوم عيد الميلاد (الكريسماس)، وما تزال ملايين الأسر الأمريكية لا تعلم ما إذا كانت ستقدر على الوفاء باحتياجاتها بسبب رفض ترامب التوقيع على حزمة المساعدات التي وافق عليها الكونجرس بأغلبيه ساحقة من كلا الحزبين، محذرا من عواقب وخيمة من جراء ذلك.

وكان ترامب هدد باستخدام حق النقض (الفيتو) بعد موافقة الكونجرس على مشروع القانون الذي انتقده بأنه سيؤدي لحصول الأمريكيين على مدفوعات مباشرة منخفضة للغاية " حوالي 600 دولار " للفرد بينما طالب هو بحصولهم على " 2000 دولار " للفرد.
وكان قد تم إرسال مشروع القانون يوم الخميس الماضي من واشنطن إلى ترامب في منتجعه بولاية فلوريدا حيث يقضي إجازته ، ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب سيوقع بالموافقة على مشروع القانون.

يذكر أنه يجب الموافقة على هذا المشروع بتمويل الحكومة الأمريكية قبل يوم الاثنين المقبل ، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى إغلاق المصالح الحكومية لأنها لم تحصل على التمويل المطلوب لتشغيلها ، ومن شأنه كذلك تأخير المساعدات المطلوبة بإلحاح لمواجهة جائحة كورونا.

وسعى النواب الديمقراطيون بالكونجرس، يوم الخميس الماضي، للتنسيق لجلسة للتصويت على زيادة قيمة المدفوعات المباشرة للمواطنين الأمريكيين استجابة لطلب الرئيس ترامب.

وقالت الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب إن الديمقراطيين بالمجلس سوف يصوتون يوم الاثنين المقبل على مشروع قانون منفصل يمكن أن يقدم مدفوعات مباشرة للأمريكيين بقيمة 2000 دولار للفرد.

ومن المتوقع أن يدرس المجلس - الإثنين المقبل - اتخاذ إجراء "توقف مؤقت" لتجنب إغلاق المصالح الحكومية على المستوى الفيدرالي؛ لحين تولي جو بايدن مهام منصبه يوم 20 يناير المقبل.

وكان بايدن أكد أن التوقيع على هذا المشروع القانوني أمر حيوي وهو في نفس الوقت خطوة أولى ستليها إجراءات لاحقة يجب اتخاذها مبكرا في العام الجديد لإنعاش الاقتصاد واحتواء الجائحة بما في ذلك تمويل وإدارة توزيع اللقاحات وزيادة الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تحديات عاجلة وأخرى مؤجلة تنتظر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

ترامب يوقع تمديد تمويل الحكومة الفيدرالية لأسبوع واحد

مساعدات كورونا.. الكونجرس يستعد لدعم الأمريكيين بـ900 مليار دولار

واشنطن بوست: الكونجرس يمرر حزمة اقتصادية بـ 900 مليار دولار لمساعدة الأمريكيين المتضررين من كورونا

ترامب يوقع حزمة إنفاق بقيمة 1.4 تريليون دولار تشمل "900 مليار" إغاثة من كورونا

وصمة عار.. ترامب يطالب بتعديل حزمة مساعدات أقرها الكونجرس لمتضرري كورونا

ترشيحاتنا

أوقات استجابة الدعاء .. حددها النبي احرص عليها يوميا

محمد فاروق: أوباما وقع لـ بيراميدز بسبب طارق حامد

نحترم ونساند نادي الزمالك.. أمير توفيق يتحدث عن صفقات الأهلي

قالوا لـ صدى البلد | مصدر: عمرو دياب انفصل عن دينا الشربيني نهائياً.. طارق الشناوي: الاختيار أفضل عمل في 2020

بسبب ابن شيكابالا.. أوباما يعلن نيته في تجديد تعاقده مع الزمالك

منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لن تكون الأخيرة

Advertisements

اشتباكات عنيفة في حفل عمر كمال بالرحاب.. شاهد

التعليم العالي: حالة واحدة تجعلنا نفكر في الغلق

محافظ الغربية يقرر غلق الأسواق اليومية شهرًا لمواجهة كورونا

أخبار النادي الأهلي: إصابة نجم الفريق.. وتعافي موسيماني والثلاثي المصاب.. الخطيب يصل دبي لاستلام جائزة نادي القرن

محمد فاروق: أوباما وقع لـ بيراميدز بسبب طارق حامد

أوقات استجابة الدعاء .. حددها النبي احرص عليها يوميا

مدير قصر العيني الفرنساوي: زيادة إصابات الأطفال في موجة كورونا الثانية

ارتفاع الإصابات وتراجع الوفيات .. الصحة تصدر البيان اليومي لفيروس كورونا

مخترع لقاح كورونا يحسم الجدل حول أعراضه الجانبية ويوجه تحذيرا لمتلقي الدواء

بديل للمضاد الحيوي .. 3 مكونات طبيعية لتقوية المناعة والحماية من البرد

قالوا لـ صدى البلد | مصدر: عمرو دياب انفصل عن دينا الشربيني نهائياً.. طارق الشناوي: الاختيار أفضل عمل في 2020

من غدٍ | الأرصاد: موجة أمطار على البلاد 5 أيام.. وشبورة بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات عرضت هنا شيحة للانتقاد

اكتشاف معدن مذهل داخل صخرة عمرها 220 عامًا.. صور

بعد تصدرها تريند جوجل .. أجمل 10 صور لـ يسرا اللوزى تكشف عن أنوثتها