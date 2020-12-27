ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لاعب جديد في باريس سان جيرمان يؤكد إقالة توخيل

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:27 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
أكد لاعب جديد بصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي رحيل مدرب الفريق توماس توخيل، رغم عدم الإعلان النادي رسميا عن هذا القرار.

وكتب المدافع الشاب تيموتي بيمبيلي عبر حسابه على "انستجرام": "شكرا لك مدرب الفريق على منحي أول فرصة في مسيرتي الاحترافية، وأتمنى لك التوفيق في المستقبل".

ولم ينس بيمبيلي أيضا توجيه الشكر لمساعدي توخيل في رسالة توديع المدرب الألماني.

ويعد تيموتي من أبرز اكتشافات الموسم الجاري، حيث قدمه توماس توخيل لأول مرة، وأشركه في 5 مباريات بالدوري، ولقاء باشاك شهير في دوري أبطال أوروبا، كما سجل اللاعب هدفا في ستراسبورج.

وكان كيليان مبابي نجم بي إس جي نشر رسالة مماثلة لتوخيل، قائلا إنه لن ينسى ما قدمه المدرب الألماني طوال أكثر من عامين مع الفريق.

وكانت صحيفة بيلد الألمانية كشفت يوم الخميس الماضي أن إدارة سان جيرمان اتخذت قرارا رسميا بإقالة توماس توخيل عقب الفوز على ستراسبورج برباعية في الجولة 17 من الدوري الفرنسي.

ورغم تسريب قرار إقالة توخيل، إلا أن النادي الباريسي لم يعلن بعد عن قراره النهائي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

توخيل: لا أفهم سبب عدم جدية لاعبي باريس سان جيرمان

نيمار يحذر باريس سان جيرمان: علينا اللعب بجماعية لإيقاف نزيف النقاط

باريس سان جيرمان يفوز على ستراسبورج 4 - 0 بالدوري الفرنسي

تقارير: إقالة توخيل من تدريب باريس سان جيرمان.. وبوتشيتينو الأقرب

بعد إقالة توخيل .. من يتولى تدريب باريس سان جيرمان؟

رغم عدم إقالته.. مبابي يودع مدرب باريس سان جيرمان

ترشيحاتنا

اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب .. لا يخلو من هذه الأدعية

لاتعليق على أحكام القضاء.. رأي البابا تواضروس الثاني في حكم قضية سيدة الكرم..فيديو

أخبار الفن .. قرار مفاجئ من رانيا يوسف بعد فيديو مفاتنها .. شريف رمزي يعلن إصابته بـ كورونا

شاهد .. أكثر توأم متطابق في العالم يحتفلان بالكريسماس

زوجة الأب .. فنانة شهيرة تزوّر وثائق ميلاد للحصول على لقب أم

إصابة ابنه بـ كورونا| خيري رمضان: عايشين مأساة فى البيت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 حوامل بين ضحايا حادث غرق المهاجرين قبالة السواحل التونسية

بفستان فوق الركبة .. لقاء الخميسي تثير الجدل برفقة زوجها وابنها

بملابس المنزل .. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها