ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أغنية فخيمة .. أيمن بهجت قمر يهنئ الهضبة على "من العشم"

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:50 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشر الشاعر أيمن بهجت قمر منشورا جديدا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هنأ من خلاله الهضبة عمرو دياب علي أغنيته الجديدة "من العشم" من البوم "يا انا يا لاء".

وأعاد أيمن بهجت قمر نشر تغريد البرومو الخاص بالأغنية وعلق عليه قائلا: "قصرت معاك في إيه.. الله اغنيه فخيمه".



ويضم الألبوم 12 أغنية هي:

1- يا أنا يا لاء (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي).

2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

3- شكرًا (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم).

4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام ذكي - توزيع: رامي سمير).

5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما).

6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير).

7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل).

8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

9- يادلعوا (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي).

10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي).

11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل).

وشهدت شوارع القاهرة خلال الأيام الماضية طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.

وكان دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي «أهي أهي»، «أماكن السهر»، «الجو جميل».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عمرو دياب يتصدر تريند تويتر بعد طرح «فاكرني يا حب»

شاهد.. أغنية بتهرز لـ عمرو دياب من ألبوم يا أنا يا لا

خليك فولاذي في مواجهة يا أنا يا لا.. المنافسة تشتعل بين عمرو دياب وتامر حسني

«وأنا معاك» .. عمرو دياب يطرح ثالث أغنيات ألبومه الجديد

خالد تاج الدين لـ عمرو دياب: وأنا معاك مبخفش من السنين

بهاء الدين محمد يروج لأحدث أغاني عمرو دياب

ترشيحاتنا

فوائد آية الكرسي وأسرارها .. احرص على قراءتها بهذا العدد

بسبب فيديو مفاتنها .. قرار جديد من نقابة الممثلين بشأن رانيا يوسف

إصابة عماد متعب وسيف زاهر ويحيى حمزة بكورونا ..تفاصيل

مؤمن زكريا يعود.. رسالة من الحراق تدخل البهجة على جماهير الكرة المصرية

أول رد من أشرف زكي على تصريحات رانيا يوسف المثيرة للجدل

يمنع تطور فيروس كورونا.. 7 فوائد سحرية لتناول العرقسوس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل .. أجمل 10 صور لـ يسرا اللوزى تكشف عن أنوثتها

4 حوامل بين ضحايا حادث غرق المهاجرين قبالة السواحل التونسية

بفستان فوق الركبة .. لقاء الخميسي تثير الجدل برفقة زوجها وابنها